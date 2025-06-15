Пассажиры катера оказались за бортом в Дагестане: открыто уголовное дело
СК открыл дело на водителя катера в Дагестане, чьи пассажиры выпали за борт
Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг открыли в Дагестане после того, как пассажиры катера выпали за борт. Об этом сообщили в межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в воскресенье, 15 июня.
«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности)», — сообщили в ведомстве.Следователи считают, что подозреваемый не выбрал безопасную скорость при перевозке за деньги четырех пассажиров. Уточняется, что мужчина потерял управление, наехав на волну, после чего люди выпали за борт, а катер продолжил движение. В итоге людей подобрало другое судно. Два человека получили травмы в результате инцидента.