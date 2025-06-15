Пассажиры катера оказались за бортом в Дагестане: открыто уголовное дело

15 июня 2025, 13:31

СК открыл дело на водителя катера в Дагестане, чьи пассажиры выпали за борт

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг открыли в Дагестане после того, как пассажиры катера выпали за борт. Об этом сообщили в межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в воскресенье, 15 июня.





