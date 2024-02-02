В ЦИК заподозрили, что Малинкович и Надеждин собрали подписи у мёртвых

Фото: iStock/bizoo_n
В ЦИК заподозрили, что кандидаты в президенты Сергей Малинкович и Борис Надеждин могли собрать подписи людей, которых уже нет в живых, с таким заявлением выступил замглавы ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии.
«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — прокомментировал ситуацию Булаев.
Напомним, Борис Надеждин баллотируется в президенты от партии «Гражданская инициатива», а Сергей Малинкович от «Коммунистов России». При этом, нынешний глава государства Владимир Путин на выборы в 2024 году пойдёт в качестве самовыдвиженца.
Читайте также:
ЦИК завершила приём документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ
Кандидат на пост президента РФ Борис Надеждин сдал подписи в Центризбирком
Бьюти-блогер и эколог: Кто составит Путину конкуренцию на выборах в 2024
Евгения Парфентьева