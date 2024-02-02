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В ЦИК заподозрили, что Малинкович и Надеждин собрали подписи у мёртвых

02 февраля 2024, 20:24
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

В ЦИК заподозрили, что кандидаты в президенты Сергей Малинкович и Борис Надеждин могли собрать подписи людей, которых уже нет в живых, с таким заявлением выступил замглавы ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии.
«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — прокомментировал ситуацию Булаев.

Напомним, Борис Надеждин баллотируется в президенты от партии «Гражданская инициатива», а Сергей Малинкович от «Коммунистов России». При этом, нынешний глава государства Владимир Путин на выборы в 2024 году пойдёт в качестве самовыдвиженца.


Голосование за будущего президента Российской Федерации будет длиться три дня — с 15 по 17 марта.

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#цик
#выборы
#голосование
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Медведев: Если страны НАТО отдадут свои аэродромы ВСУ, то станут целью для ВС РФ
02 февраля 2024, 21:13

Фото: kremlin.ru

Если страны НАТО решат отдать свои аэродромы под нужды ВСУ, то станут законной целью для российской армии, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сперва Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран Североатлантического альянса, и может проявить агрессию только в ответ на неё.

«То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов», — заявил Медведев.

По словам политика, в этом случае страны, которые напрямую поддерживают ВСУ, автоматически станут врагами России, и будут считаться законной целью для российской армии.

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#дмитрий медведев
#нато
#вс рф
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Медведев: Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО
02 февраля 2024, 19:57

Фото: kremlin.ru

Россия не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ», — заявил Медведев.

По его словам, объективная причина, при которой РФ могла бы проявить агрессию в отношении других стран — это предоставление своих аэродромов Вооружённым силам Украины, а также ввод войск иностранных государств на территорию Украины. По словам Медведева, эти страны будут считаться прямыми врагами России, а значит — станут законной целью для её ВС.

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#дмитрий медведев
#нато
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Политолог Светов: Сместить Зеленского могут до лета
02 февраля 2024, 18:45

Политолога Юрий Светов заявил, что сместить с поста президента нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского могут до начала нового контрнаступления до лета.
«Для американцев в этом решении есть один минус — они раздули персону Зеленского, превратив его в фигуру мирового масштаба, поэтому сейчас убрать его тоже не очень выгодно для них, и они могут пойти на этот шаг, только если для них это станет совсем невыгодно и убытки будут только нарастать. Такой план можно будет провернуть до начала нового контрнаступления, до лета», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он добавил, что доверие американских политиков к Зеленскому намного снизилось.

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#зеленский
#политика
#украина
#сша
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Путин: РФ продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов в 2023 году
02 февраля 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Россия поставила военное оборудование за границу на миллиарды долларов в 2023 году. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
«Мы в прошлом году прилично поставили на мировые рынки наше военное оборудование - на миллиарды долларов», - заявил Путин.

По словам главы государства, ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы на спецоперации и нарасхват на международных рынках, как «горячие пирожки. Президент также отметил, что на оборонно-промышленных предприятиях заказов на «Панцирь» «под завязку».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». По его словам, благодаря большому радиусу действия, эта система способна сбивать как беспилотные летательные аппараты, так и самолёты.

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#президент
#оборудование
#путин
#военные
#сво
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Путин рассказал, что стало бы с Россией при отказе защищать Крым и Донбасс
Путин: РФ превратилась бы в дряхлую страну, отказавшись от защиты своих людей
02 февраля 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа России защищать людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую и никому не нужную. Об этом он рассказал на встрече с активом участников форума «Всё для победы!».
«Если не будем защищать наших людей на Донбассе, а сейчас и в Херсонщине, Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, не самодостаточную, на самом деле - никому не нужную страну, которую все, с наличием большого количества природных ресурсов», - уверен глава государства.

Он отметил, что все бы покровительственно поглаживали Россию по головке и передавали бы «гнилую картошку» под видом оказания гуманитарной помощи, думая, как и что можно отобрать.

Он признался, что 20 лет смотрел, что происходит, и сделал вывод, что все хотят «откусить от России», навязать свои правила в мировой экономике и затушить конкурентные преимущества нашей страны.

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#военные
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#путин
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«Без резких движений»: Жена Зеленского высказалась об украинских беженцах
Жена Зеленского: Не надо делать резких движений в отношении украинских беженцев
02 февраля 2024, 16:43

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Не нужно заставлять украинских беженцев возвращаться в их страну, с таким заявлением выступила супруга президента Владимира Зеленского Елена, её цитирует «Страна.ua».
«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — прокомментировала ситуацию Зеленская.

По словам первой леди Украины, чтобы людям было, куда возвращаться, необходимо восстанавливать страну. Помимо этого, Зеленская отметила, что всем людям нужен мир и покой.

Однако, супруга президента считает, что страны-союзники Киева не станут выгонять из своих государств граждан Украины.

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#всу
#сво
#беженцы
#украина
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Памфилова: Для голосования через ДЭГ подали заявления 740 тысяч россиян
02 февраля 2024, 15:39

Фото: kremlin.ru

740 тысяч россиян подали заявления для голосования при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.
«У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить», — рассказала Памфилова.

По её словам, ещё 160 тысяч заявлений подали россияне, которые хотели бы принять участие в голосовании при помощи «Мобильного избирателя». Им могут воспользоваться те избиратели, которые во время голосования будут находиться не по месту своего проживания, а где-то в другой точке Российской Федерации, Заключила Памфилова.

Напомним, голосования за будущего президента России продлится три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

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#элла памфилова
#цик
#выборы
#дэг
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Политолог Оленченко назвал сельхозпродукцию США инфицированной химикатами
02 февраля 2024, 15:28

Фото: istockphoto.com/alicjane

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что США стремятся продвигать свою сельхозпродукцию в Сербии, а также на Балканах, хотя она вся напичкана химикатами.
«Американцы настойчиво ищут, где можно найти применение американской сельхозпродукции. Хотя она очень инфицирована химикатами, тем не менее её продвигают. США хотелось бы, чтобы их товар был востребован и на балканских рынках», — отметил в беседе с RT Оленченко.

Он допустил, что в случае, если американцам всё же удастся наладить экспорт своей продукции в Сербию, то США в последствии не откажут себе в том, чтобы оказывать на страну политическое давление.

Ранее Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США проанализировала данные и назвала преимуществом для американских экспортёров то, что из-за конфликта на Украине возникли сложности с поставками продуктов в Сербию из соседних стран.

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#сша
#экспорт
#товар
#сербия
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В Госдуме раскрыли, как поставка формы ВСУ через Китай повлияет на отношения с РФ
Депутат Чепа: отправка формы ВСУ через Китай не повлияет на отношения с РФ
02 февраля 2024, 15:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Поставка формы для ВСУ через территорию России и Китай осуществили коммерческие структуры, а не официальные, а это значит, что эта ситуация не окажет влияния на отношения Москвы и Пекина. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни в грузовом поезде обнаружили контейнеры с военной формой для украинских военных, который отправлялся транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай», — считает Чепа.

По его словам, китайские компании могут заниматься и более значимыми поставками для ВСУ. Он призвал усилить контроль над перемещением грузов.

Он предположил, что китайские коммерческие службы, возможно, отправляют Украине запчасти к дронам, при этом, отметив, что сами беспилотники они поставлять не могут.

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