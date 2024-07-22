В Турции хотят лишить гражданства патриарха Варфоломея

Фото: istockphoto / aumoid
Замглавы оппозиционной турецкой партии ATA Эмин Фахир Гюр предложил лишить гражданства Константинопольского патриарха Варфоломея, если последний продолжит деятельность, направленную против страны. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По мнению турецкого депутата, основной задачей Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора должно быть служение верующим. Однако в последнее время, как считает Гюр, они «зашли слишком далеко».
Ранее религиовед Роман Лункин высказал предположение, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея могут быть направлены в пользу США.
Читайте также:
Стали известны имена убедивших Байдена покинуть предвыборную гонку
В США заговорили о необходимости введения массовой мобилизации
Вучич заявил об отсутствии поводов для введения санкций против России
«Варфоломей и Элпидофор не могут выезжать за границу без разрешения префектуры. Поэтому недопустимо, чтобы патриарх и архиепископ выступали на международных площадках с антитурецкими заявлениями и высказывали своё мнение о Турецкой Республике и ТРСК (Турецкой Республике Северного Кипра)», — подчеркнул Гюр.
Ранее религиовед Роман Лункин высказал предположение, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея могут быть направлены в пользу США.
Читайте также:
Стали известны имена убедивших Байдена покинуть предвыборную гонку
В США заговорили о необходимости введения массовой мобилизации
Вучич заявил об отсутствии поводов для введения санкций против России
Мира Полтева