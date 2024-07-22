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В Турции хотят лишить гражданства патриарха Варфоломея

22 июля 2024, 09:36
Фото: istockphoto / aumoid

Фото: istockphoto / aumoid

Замглавы оппозиционной турецкой партии ATA Эмин Фахир Гюр предложил лишить гражданства Константинопольского патриарха Варфоломея, если последний продолжит деятельность, направленную против страны. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По мнению турецкого депутата, основной задачей Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора должно быть служение верующим. Однако в последнее время, как считает Гюр, они «зашли слишком далеко».

«Варфоломей и Элпидофор не могут выезжать за границу без разрешения префектуры. Поэтому недопустимо, чтобы патриарх и архиепископ выступали на международных площадках с антитурецкими заявлениями и высказывали своё мнение о Турецкой Республике и ТРСК (Турецкой Республике Северного Кипра)», — подчеркнул Гюр.



Ранее религиовед Роман Лункин высказал предположение, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея могут быть направлены в пользу США.
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#мнение
#сво
#турция
#гражданство
Штабу Харрис пожертвовали $55 млн после выхода Байдена из гонки
ActBlue: американцы собрали $55 млн долларов для предвыборной кампании Харрис
22 июля 2024, 09:54

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки главы американского государства Джо Байдена собрал более 55 миллионов долларов пожертвований. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные платформы ActBlue.
Примечательно, что за первые 5 часов после выхода Байдена из гонки на предвыборную кампанию Харрис удалось собрать 27,5 миллионов долларов. Средства, которые ранее были направлены на предвыборную кампанию Байдена, перейдут на ведение предвыборной кампании Харрис.

Уточняется, что выдвижение Камалы Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали порядка 26 американских сенаторов-демократов и 72 члена Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
Депутат Рады Шевченко: Трамп вынудит Зеленского уйти в отставку в случае победы
22 июля 2024, 09:50

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп в случае своей победы на выборах заставит украинского президента Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что Трамп заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками.

В воскресенье, 21 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведев выступил с заявлением про СВО на фоне выхода Байдена из гонки
Медведев пожелал Байдену здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты
22 июля 2024, 07:12

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Байден все. Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исход выборов в Соединенных Штатах Америки не является приоритетом для России. Важнее, чтобы СВО на Украине достигла поставленных целей.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки не связано с его здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стали известны имена убедивших Байдена покинуть предвыборную гонку
CNN: Байден решил покинуть гонку после встречи с советниками Донилоном и Рикетти
22 июля 2024, 06:33

Фото: сайт Белого дома

Американский лидер Джо Байден решил покинуть предвыборную гонку после встречи с двумя своими ближайшими советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти, передает CNN со ссылкой на источники.
Встреча состоялась в субботу, 20 июля, в доме хозяина Белого дома. По данным телеканала, Байден провел с ними весь вечер, изучая последние данные опросов общества и членов Демократической партии. При этом источники отметили, что никто из помощников напрямую не сказал Байдену, что ему следует отказаться от участия в предвыборной кампании. Затем американский лидер обсудил все со своей семьей.

Источник сообщил телеканалу, что «перед окончанием встречи Байден дал понять, что намерен выйти из предвыборной кампании, и попросил своих помощников начать составлять обращение».

По данным Politico, на встрече также присутствовали заместитель главы администрации Белого дома Энни Томасини и старший советник первой леди Энтони Бернал.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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В США заговорили о необходимости введения массовой мобилизации
22 июля 2024, 06:08

Фото: iStock/rarrarorro

Многие западные страны пересматривают подход к военной службе и отдают предпочтение обязательному призыву в армию для подготовки к конфликту с Россией, заявил аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон, передает CNN.
«Это трагическая правда, что в 2024 году мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны», – рассказал он.

Гамильтон добавил, что Запад был вынужден занять данную, поскольку его «загнала Россия».

По мнению эксперта, риск большой войны в Европе возрос после начала боевых действий на Украине. Как отмечает телеканал, некоторые европейские страны вновь ввели или расширили обязательную военную службу перед лицом растущей российской угрозы. Ожидается, что будут расширены и другие меры по укреплению обороноспособности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад во главе с США мобилизует все свои силы для сдерживания России и Китая. По его главы МИД РФ, Соединенные Штаты «поработили Европу и целиком поставили ее на службу своей стратегии доминирования».

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Вучич заявил об отсутствии поводов для введения санкций против России
Вучич: Сербия не имеет поводов для санкций против России
22 июля 2024, 05:51

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич заявил телеканалу Pink что у Белграда нет оснований для введения санкций против России.
По словам сербского президента, вывод российских войск из Косово и Метохии в 2003 году не может быть причиной для санкций против Москвы. Вучич также заявил, что поддержка Россией санкций против Югославии в 1990-х годах не заслуживает внимания.

Сербский президент неоднократно заявлял, что Белград не будет вводить санкции против Москвы. Так, например, в феврале Вучич заявил, что Сербия осуждает специальную военную операцию (СВО), но не намерена принимать никаких мер против России.

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Раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на выход из гонки
CNN: решение Байдена покинуть гонку не связано с состоянием его здоровья
22 июля 2024, 04:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки не связано с его здоровьем, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.
«Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемам», — заявил собеседник телеканала.

В настоящее время Байден находится на карантине в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, из-за коронавирусной инфекции. Именно там он принял решение прекратить борьбу с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#выборы
#дональд трамп
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«Нежелание Путина»: Вучич объяснил причину отсутствия диалога с президентом РФ
22 июля 2024, 03:58

Фото: Сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным два с половиной года назад, передает РБК.
Глава Сербии объяснил отсутствие диалога тем, что Путин не желает подвергать риску Сербию и самого Вучича.

Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на западного дипломата рассказало об усилиях США и Европы по отдалению Вучича от Путина.

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#европа
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Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности
Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние готовности к боевым действиям
22 июля 2024, 03:37

Фото: iStock/RomanBabakin

В данный момент более 500 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса находятся в состоянии боевой готовности, заявил официальный представитель военного блока НАТО Фарах Дахлалла в интервью CNN.
Она подчеркнула, что с 2014 года Североатлантический альянс переживает самую значительную за последнее поколение трансформацию в области коллективной обороны.

«Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», – отметила собеседница телеканала.

Ранее газета Financial Times сообщила, что НАТО не сможет собрать более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией.

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#военные
#нато
#россия
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