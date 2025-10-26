В Турции «казнили» премьер-министра Израиля Нетаньяху
В турецком городе Трабзон местные активисты повесили муляж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на подъёмном кране. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ».
Рядом с куклой разместили надпись: «Казнь Биньямина Нетаниягу». Фотографии и видеозаписи происшествия мгновенно распространились в социальных сетях и средствах массовой информации.
По данным Iton TV, авторство провокационной акции приписывают преподавателю местного вуза Кемалю Саигламу. Как поясняет инициатор, таким образом жители Турции выразили протест против гибели мирных жителей сектора Газа, включая женщин и детей. По мнению преподавателя, эта символическая казнь является обращением к международному правосудию.
Официальные власти Турции никак не отреагировали на акцию. Параллельно президент республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил на партсъезде, подчеркнув значение своей страны как влиятельного игрока на международной арене, способствующего разрешению конфликтов, будь то ситуация вокруг Газы или украинский кризис.
