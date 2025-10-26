В Турции «казнили» премьер-министра Израиля Нетаньяху

26 октября 2025, 23:54

Турецкие активисты «повесили» премьера Израиля Нетаньяху

Фото: istockphoto / CristiNistor

В турецком городе Трабзон местные активисты повесили муляж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на подъёмном кране. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ».