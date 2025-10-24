CNN раскрыл реакцию Белого дома на санкции Трампа против РФ
США неожиданно быстро сменили курс в отношениях с Россией. Администрация Белого дома поразилась тому, как оперативно президент Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций.
Как сообщает CNN 24 октября, многие в окружении республиканца не ожидали столь стремительного утверждения пакета ограничительных мер. В то же время собеседники телеканала отмечают, что Трамп в течение нескольких месяцев информировал своих советников о намерении применить жесткие антироссийские меры «когда придет время», и окончательное решение не вызвало какое‑то единичное событие.
Значительную роль, как отмечается, сыграла ситуация на Ближнем Востоке.
Урегулирование в секторе Газа и продвижение по палестинскому вопросу, по мнению администрации, стали возможными отчасти благодаря жесткой позиции по отношению к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Это также повлияло на выбор момента для санкций.
Читайте также: