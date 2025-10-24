CNN раскрыл реакцию Белого дома на санкции Трампа против РФ

24 октября 2025, 11:44

CNN: в Белом доме удивились быстрым санкциям Трампа против России

Фото: istockphoto/Leestat

США неожиданно быстро сменили курс в отношениях с Россией. Администрация Белого дома поразилась тому, как оперативно президент Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций.