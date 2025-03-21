В Турции массовые митинги в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу

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В крупных городах Турции десятки тысяч людей вышли на митинги в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Mash.
«Десятки тысяч людей вновь вышли на улицы турецких городов в поддержку Экрема Имамоглу, которого на днях задержали», — передает telegram-канал.
Акции протеста проходят в Стамбуле, Анкаре, Адане, Трабзоне и Измире. Уже известно о шести раненных полицейский в Стамбуле. Среди митингующих зафиксировано не менее 150 пострадавших. У большинства ожоги глаз от перцового газа. Основная масса состоит из студентов. В Адане люди прорвали баррикады.
Напомним, что Экрем Имамоглу был задержан вместе со своими советниками и сторонниками. Возбуждено дело о взяточничестве, коррупции и махинациях на тендерах. После задержания курс турецкой лиры полетел вниз, а в стране ограничили работу соцсетей и YouTube.
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