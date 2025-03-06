В Турции ответили на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией

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Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч опроверг слухи о «похолодании» в отношениях Анкары и Москвы, заявив, что никакого перелома в сотрудничестве нет.
Кылыч, отвечая на вопрос журналистки CNN Türk Ханде Фырат, подтвердил, что Турция и Россия продолжают взаимодействие по ключевым направлениям.
Ранее сообщалось, что Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объяснил, что политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности.
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«Никакого перелома нет», — добавил он про слухи об «охлаждении».Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также подчеркнул, что российско-турецкие связи остаются многоплановыми и динамично развиваются.
Ранее сообщалось, что Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объяснил, что политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности.
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Мария Моисеева