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В Турции ответили на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией

Советник Эрдогана Кылыч: никакого перелома в отношениях Турции с Россией нет
Фото: iStock/MarianVejcik

Фото: iStock/MarianVejcik

Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч опроверг слухи о «похолодании» в отношениях Анкары и Москвы, заявив, что никакого перелома в сотрудничестве нет.
Кылыч, отвечая на вопрос журналистки CNN Türk Ханде Фырат, подтвердил, что Турция и Россия продолжают взаимодействие по ключевым направлениям.

«Никакого перелома нет», — добавил он про слухи об «охлаждении».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также подчеркнул, что российско-турецкие связи остаются многоплановыми и динамично развиваются.

Ранее сообщалось, что Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объяснил, что политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности.

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#россия
#посол
#турция
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#отношения
В буфете на саммите ЕС вывесили флаг России
06 марта 2025, 21:28

Фото: iStock/Derek Brumby

Флаг России вывесили в буфете во время проведения саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом пишут журналисты портала Euractiv.
Отмечается, что российский триколор висит рядом с флагами других государств. Там также был замечен символ Китая, Ирана и Украины.

Экстренный саммит ЕС проходит в Брюсселе 6 марта. Мероприятие посвящено украинскому конфликту и усилению обороны Евросоюза на фоне изменившейся позиции США.

Ранее в этот день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что политика Дональда Трампа является «тревожным звонком» для безопасности Европы. В связи с этим он призвал странам, входящим в НАТО, объединиться и создать свой «центр притяжения».

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«"Хотелки" не сработали»: Келлог — о желании Зеленского услышать от Трампа об антироссийской позиции США
Келлог: Зеленский хотел услышать от Трампа об антироссийской позиции США
06 марта 2025, 20:04

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом ждал, что президент США публично заявит: США выступают против России. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]», — сказал Келлог.

Келлог отметил, что Трамп не стоит ни на чьей стороне, он заинтересован в продвижении мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам спецпредставителя, Зеленский пытался получить преимущество Украины над Россией, осмелившись даже давить на Трампа, чтобы заставить его подписать соглашение о продолжении финансирования Украины.

Встреча президентов США и Украины в Белом доме, состоявшаяся 28 февраля, закончилась перепалкой. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США и в нежелании остановить огонь. Зеленского попросили покинуть Белый дом, пресс-конференция и заключение сделки по редкоземельным металлам были отменены.\

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Путин призвал к творческому подходу в патриотическом воспитании детей
06 марта 2025, 19:42

Фото: iStock/Smederevac

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность творческого подхода к патриотическому воспитанию молодежи, чтобы сделать этот процесс интересным и увлекательным для детей. Об этом пишет РИА Новости.
На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин отметил, что существует множество способов достижения желаемых результатов в области патриотического воспитания.

«Если думать, всегда можно найти то, что будет интересно для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека», — сказал он.

Президент акцентировал внимание на том, что создание увлекательных и запоминающихся форматов воспитания позволит эффективно формировать у молодежи чувство патриотизма и ответственности за свою страну.

Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
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Путин напомнил о временах нашествия Наполеона на Россию
06 марта 2025, 19:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В мире ещё есть люди, желающие вернуться во времена нашествия Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Слова российского лидера передаёт РИА Новости.

«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал Путин.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к согражданам, объявил, что Россия является угрозой для Европы, и назвал безумием идею наблюдать такую «опасность» со стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил французского лидера с Наполеоном Бонапартом, заметив при этом, что его слова о гипотетической «российской угрозе» напоминают идеи как французского императора, так и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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Путин: России необходим такой вариант мира, который обеспечит ей спокойствие
06 марта 2025, 19:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин высказался о том, какой вариант мирного соглашения по Украине устроит Россию. По его словам, мир должен быть заключён таким образом, чтобы договор обеспечивал полное спокойствие и безопасность страны и её граждан.
Об этом глава государства заявил 6 марта во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». По его словам, российская сторона должна выбрать такой вариант мира на Украине, который бы полностью устраивал Россию и обеспечивал в длительной перспективе спокойное и устойчивое развитие страны.

«Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим», — отметил российский лидер.

Мирное урегулирование должно обеспечить России стабильное развитие в безопасных условиях, и Москва добьётся заключения именно такого соглашения, подчеркнул Владимир Путин.

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