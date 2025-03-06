Дагестанские медики достали около 400 магнитных шариков из годовалого ребенка

В Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведеение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Действия учителя, как отмечается, были записаны на видео.