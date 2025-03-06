Дагестанские медики достали около 400 магнитных шариков из годовалого ребенка

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Медики достали порядка 400 магнитных деталей игрушки «Неокуб» из годовалого ребенка в Дагестане. После операции малыш находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н. М. Кураева.
«В нашу клинику поступил годовалый ребенок, проглотивший более 390 магнитных деталей «Неокуба». Дежурная бригада хирургов экстренно прооперировали малыша», — уточнялось в сообщении.
Представители больницы обратили внимание, что в настоящее время малыш пребывает в отделении реанимации и общей терапии.
Мальчик попал в больницу в четверг. После проведенной операции медицинские работники оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ.
Ранее сообщалось, что 9-летний мальчик, которому хаски разорвали лицо, постепенно выходит из комы. Состояние Вали всё ещё тяжёлое, но есть положительные прогнозы. Его отец ни на шаг не отходит от сына и делает всё, чтобы ребёнок поправился как можно скорее.
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Ольга Енгалычева