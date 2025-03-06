«Я как компьютер»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)
В 2013 году после аварии Алексей Воробьев перенес инсульт. Причиной, по словам артиста, стало не ДТП — оно только усугубило проблемы. Воробьев говорил, что у него были диагнозы, о которых он даже не подозревал, — открытое овальное окно в сердце и повышенная свертываемость крови, способствующая возникновению тромбов.
Последствия того инцидента преследуют певца и по сей день — у 37-летнего Алексея почти отсутствует кожная чувствительность с одной стороны тела. Еще Воробьев обзавелся новой фобией, которая связана со сном. Он называет бессонницу «лучшим другом».
Впрочем, по словам певца, он научился с этим жить и не позволяет себя слабости.
Певец отметил, что не собирается работать и жить «в полноги», из-за чего «нагружает» себя до такой степени, чтобы «тело и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет».
Воробьев не разрешает себе думать о том, что он стал уязвимее. Он заявил о ненависти к слабости.
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«Организм соглашается засыпать только когда у меня действительно больше нет сил ни физически, ни эмоционально», — уточнил артист порталу «Страсти».
Впрочем, по словам певца, он научился с этим жить и не позволяет себя слабости.
«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Поэтому иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу», — поделился Алексей.
Певец отметил, что не собирается работать и жить «в полноги», из-за чего «нагружает» себя до такой степени, чтобы «тело и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет».
Воробьев не разрешает себе думать о том, что он стал уязвимее. Он заявил о ненависти к слабости.
«Не позволяю ее себе и не принимаю слабость в других», — добавил певец.
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Ольга Енгалычева