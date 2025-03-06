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«Я как компьютер»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

В 2013 году после аварии Алексей Воробьев перенес инсульт. Причиной, по словам артиста, стало не ДТП — оно только усугубило проблемы. Воробьев говорил, что у него были диагнозы, о которых он даже не подозревал, — открытое овальное окно в сердце и повышенная свертываемость крови, способствующая возникновению тромбов.
Последствия того инцидента преследуют певца и по сей день — у 37-летнего Алексея почти отсутствует кожная чувствительность с одной стороны тела. Еще Воробьев обзавелся новой фобией, которая связана со сном. Он называет бессонницу «лучшим другом».

«Организм соглашается засыпать только когда у меня действительно больше нет сил ни физически, ни эмоционально», — уточнил артист порталу «Страсти».

Впрочем, по словам певца, он научился с этим жить и не позволяет себя слабости.

«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Поэтому иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу», — поделился Алексей.

Певец отметил, что не собирается работать и жить «в полноги», из-за чего «нагружает» себя до такой степени, чтобы «тело и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет».

Воробьев не разрешает себе думать о том, что он стал уязвимее. Он заявил о ненависти к слабости.

«Не позволяю ее себе и не принимаю слабость в других», — добавил певец.

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#инсульт
#певец
#актёр
Кейт Хадсон раскрыла, почему не хочет выходить замуж
06 марта 2025, 21:31

Кейт Хадсон (Фото: Инстаграм* @katehudson)

Американская актриса Кейт Хадсон объявила, что не хочет больше заключать брак. Звезда отметила, что ей дороже свобода.
Хадсон уже была замужем — в 21 год она сыграла свадьбу с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. Через семь лет после развода Кейт встречалась еще с несколькими знаменитыми мужчинами, но никто из кавалеров не задержался в ее сердце надолго.

Сейчас актриса находится в отношениях с музыкантом Дэнни Фудзикавой. У влюбленных есть наследники, Дэнни и Кейт обручились три года назад. Однако артистка не спешит со свадьбой.

«Для меня это сложный компромисс с собой. Мне нравится моя свобода. Мне нравится концепция свободы», — подчеркнула она в беседе с Hello!

Вместе с тем для Хадсон важна и финансовая составляющая смены статуса.

«У меня просто нет такого чувства, как «О боже, я так хочу выйти замуж… не могу дождаться торжества!». Все наоборот. Я считаю, что свадьба — это слишком дорого», — уточнила Кейт.

Хадсон пошутила, что не стоит исключать вариант ее «побега» прямо в разгаре свадьбы.

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#свадьба
#дети
#брак
#актриса
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Ксения Раппопорт раскрыла, почему её сняли со спектаклей сразу в двух столичных театрах
06 марта 2025, 21:21

Ксения Раппопорт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Раппопорт не выйдет на сцену в марте. В спектаклях её заменит другая актриса. Поклонники забили тревогу, предположив, что артистка заболела.
Ранее стало известно, что Раппопорт не выйдет в этом месяце на сцены Театра эстрады и Театра им. Маяковского. В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» её заменит актриса Алёна Хмельницкая.

«Вместо Ксении Раппопорт будет играть Алёна Хмельницкая. Замена будет везде. Это коммерческий театральный проект, артисты меняются не на площадках, а в спектакле», – уточнили организаторы.
Вслед за этим заявлением в СМИ начали появляться сведения о серьёзных проблемах со здоровьем артистки, а также о том, что она могла покинуть Россию. Впрочем Раппопорт вышла на связь и опровергла эти заявления.

«Нет, я здорова! И нет, я по-прежнему в Москве», – высказалась актриса.
Между тем её коллеги сообщают, что у Ксении очень плотный съёмочный график, который расписан чуть ли не на год вперёд. Именно из-за этого она была вынуждена искать себе замену на спектакле.

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#сми
#актриса
#график
#театр
#спектакль
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Раскрыта дальнейшая судьба Глеба Калюжного, обвиняемого в уклонении от армии. Служба или тюрьма?
Глеб Калюжный пройдёт срочную службу этой весной
06 марта 2025, 21:00

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого заведено уголовное дело об уклонении от армии, всё-таки договорился о прохождении срочной службы.
Ранее сообщалось, что артист в течение шести лет игнорировал повестки, приходящие по адресу регистрации, где он не жил. В октябре прошлого года ему также пришла повестка о необходимости явиться в сборный пункт, но и она была проигнорирована, после чего последовало возбуждение уголовного дела.

Ранее мать Глеба пояснила, что в настоящее время он получает высшее образование в университете «Синергия», а значит имеет отсрочку от службы. Однако, учитывая, что актёру уже 26 лет, он мог бы иметь отсрочку только если учился бы в аспирантуре.

В четверг актёр в сопровождении адвоката самостоятельно явился к следователю. Сразу же после этого он направился в военкомат, а на вопросы журналистов отвечать не стал. Однако, если всё же верить сообщениям СМИ, Калюжный пройдёт срочную службу этой весной.

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#актёр
#образование
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#сми
#артист
#военкомат
#армия
#уголовное дело
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DJ Smash поздравил своего друга Эдриана Броуди с «Оскаром» и показал совместные фото
06 марта 2025, 20:54

Андрей Ширман/ DJ Smash (Фото: Инстаграм* @djsmash)

Музыкант Андрей Ширман, который выступает под псевдонимом DJ Smash, поздравил Эдриана Броуди с получением «Оскара» и опубликовал архивные снимки с актером. Он поделился целой серией фотографий с артистом в соцсетях.
Стоит напомнить, что на недавней церемонии «Оскар» Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в картине «Бруталист». Фанаты, друзья и коллеги поздравляют селебрити и по сей день. В их числе оказался российский диджей.

«Поздравляю от души своего невероятно талантливого друга с премией «Оскар», как лучший актер (уже дважды). Не передать словами, как мы рады за тебя, дорогой друг», — написал Андрей и добавил смайлики-сердечки.

Андрей Ширман/ DJ Smash и Эдриан Броуди(Фото: Инстаграм* @djsmash)


На фотографиях диджей и артист улыбались, корчили смешные лица. Они обнимались на ковровой дорожке, слушали музыку на яхте, веселились на концерте и ели на борту частного самолета. Фанатам показалось, что Броуди и Ширман действительно весьма хорошо и близко общаются.

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#премия оскар
#актёр
#фотография
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Верка Сердючка пожаловалась, что власти Украины не выпустили её за границу
06 марта 2025, 20:38

Андрей Данилко (Верка Сердючка) – фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минкульт Украины не выпустил певца Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, из страны. Все его зарубежные концерты перенесены.
27 февраля ведомство объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на Украину.

По словам советника главы Минкульта Дмитрия Золотухина, более 500 деятелей культуры и представителей СМИ призывного возраста не вернулись на родину после отъезда.

В личном блоге Данилко написал, что, несмотря на заранее поданные документы, группе VERKA SERDUCHKA & BAND запретили выезд за границу.

Таким образом, перенесены на другие даты концерты в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.

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#концерт
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