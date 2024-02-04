В Турции перечислили темы для осуждения в ходе визита Путина

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскрыл темы, которые будут затронуты в ходе рабочего визита президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью телеканалу A Haber.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что дата визита Путина в Турцию будет объявлена своевременно.
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Анастасия Чинкова