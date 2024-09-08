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Европейский союз придерживается двойных стандартов в вопросах свободы слова, принимая меры против российских СМИ, но игнорируя антитурецкую пропаганду. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
По его словам, страны ЕС позволяют антитурецкой пропаганде выходить в эфир под прикрытием свободы слова. В то же время они предпринимают шаги, чтобы остановить распространение «российской пропаганды».
Ранее бывший турецкий дипломат объяснил желание Анкары присоединиться к БРИКС. По его словам, такая реакция вызвана «накопившимся разочарованием» Турции в своих западных партнерах.
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«При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», – заявил политик.
Ранее бывший турецкий дипломат объяснил желание Анкары присоединиться к БРИКС. По его словам, такая реакция вызвана «накопившимся разочарованием» Турции в своих западных партнерах.
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Александр Климов