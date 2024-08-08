Стало известно, когда Запад попытается начать переговоры по Украине

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Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине уже этой осенью. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что это может произойти из-за неспособности западных стран продолжать поддержку Киева. Также власти понимают, что могут потерять всё постукраинское пространство.
Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Запад глубоко заблуждается, если считает, что сможет затянуть Москву в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, по результатам которого Россия утратит свои инициативы в ходе СВО.
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Анастасия Чинкова