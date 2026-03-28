В Турции высказались о новом раунде переговоров по Украине

Турция надеется на возобновление в апреле переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако конкретных сроков и предложений от сторон пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента страны.



Собеседник агентства отметил, что Анкара уже выражала стремление помочь в организации этого процесса. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова вновь предоставить площадку для переговоров.

До этого турецкий дипломатический источник издания уточнял, что Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества, окно возможностей для переговорного процесса остается открытым.

Лидия Пономарева

