В Турции высказались о новом раунде переговоров по Украине
Турция надеется на возобновление в апреле переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако конкретных сроков и предложений от сторон пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента страны.
Собеседник агентства отметил, что Анкара уже выражала стремление помочь в организации этого процесса. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова вновь предоставить площадку для переговоров.
До этого турецкий дипломатический источник издания уточнял, что Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества, окно возможностей для переговорного процесса остается открытым.
Читайте также: