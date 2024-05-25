В Турции высказались о политике неприсоединения к санкциям против России

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Политика Турции по неприсоединению к санкциям против России правильная, заявил лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель в интервью газете Posta.
Он подчеркнул, что Турция занята сбалансированную позицию в отношениях между Россией и Украиной. Страна поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом заняла посредническую роль вместо того, чтобы применять антироссийские санкции. Она не поддалась влиянию США.
Также политик посчитал правильным соблюдение Турцией конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в проливы страны. Кроме того, он поддержал и другие шаги и решения Анкары.
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Анастасия Чинкова