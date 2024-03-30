Фото: сайт Кремля
Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть оппонентов, которые пытались уничтожить РФ. Об этом пишет издание Sabah.
Авторы статьи заявили, что российскому лидеру удалось изменить классический миропорядок, который существовал на правилах Атлантики.
Также в публикации говорится, что санкционная политика Запада не оказала того влияния, которого ожидали. Наоборот, усилилась интеграция незападного мира, и изоляции Москвы не произошло.
Главный успех Путина состоит в том, что он смог выстоять давлению и сохранить экономику.
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Также в публикации говорится, что санкционная политика Запада не оказала того влияния, которого ожидали. Наоборот, усилилась интеграция незападного мира, и изоляции Москвы не произошло.
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Анастасия Хохлова