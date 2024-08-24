В Тюмени водитель-мгрант выгнал школьника из автобуса из-за неработающего терминала

Фото: iStock/Akintevs
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с участием водителя-мигранта автобуса и школьника в Тюмени. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Следователей заинтересовал тот факт, что мигрант, управлявший автобусом, насильно высадил из него ребенка, который не оплатил проезд, так как терминал не работал. Глава СК также поручил уполномоченному представить отчет об установленных обстоятельствах.
30 июля в подмосковных Люберцах водитель-мигрант, как сообщается, насильно высадил из автобуса женщину-инвалида. На иностранца завели уголовное дело. Позднее руководитель регионального следственного комитета пояснил, что водитель автобуса отказался принять у пострадавшей оплату за проезд социальной картой и потребовал деньги другим способом. Водитель, являющийся трудовым мигрантом, угрожал насилием.
Читайте также:
Бастрыкин приказал привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО
В Подмосковье спасли мужчину из горящего дома
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
Александр Климов