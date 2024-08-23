В Подмосковье спасли мужчину из горящего дома

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В подмосковном Ступине произошёл пожар: загорелась квартира, расположенная на четвёртом этаже пятиэтажного дома, в ходе тушения пожарные спасли человека, которого дым отрезал от выхода из ставшего опасным помещения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Пожар в соседской квартире заметили жильцы дома. Они позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». До приезда пожарных из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались около 30 человек. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня и поиску возможных пострадавших. К этому моменту дым распространился по всему подъезду», — говорится в сообщении.На третьем этаже задымлённого дома пожарные обнаружили мужчину. На него надели спасательное устройство и вывели на свежий воздух. Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.
Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание. В тушении принимали участие 17 человек, было задействовано пять единиц спецтехники.
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Лев Каштанов