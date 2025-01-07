Администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины 9 января

Главная ошибка Запада при поставке американских истребителей F-16 на Украину заключается в особенности их применения. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его словам, эти самолеты стали как дженерики для смертельно больного пациента, так как столкнулись с российскими системами РЭБ, ПВО и авиацией.