Администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины 9 января

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Администрация действующего президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи для Украины, о котором объявит 9 января. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Администрация Байдена планирует объявить о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг», — сообщили изданию высокопоставленные источники из Пентагона.
Отмечается, что Остин в ходе своего визита встретится с представителями порядка 50 стран, которые поддерживают киевский режим. Точная сумма пакета помощи неизвестна, однако источники уточнили, что она не охватит все четыре миллиарда долларов, которые конгресс США выделил для поддержки Украины. Около двух миллиардов будут оставлены уже для администрации избранного президента Штатов Дональда Трампа, которые при желании она может выделить Киеву.
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Иван Мусатов