Rheinmetall передаст ВСУ новые боевые машины Lynx

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Новые боевые машины Lynx получат ВСУ от немецкого концерна Rheinmetall, передает портал URA.RU. Уточняется, что о передаче техники Украине заявил глава концерна Армин Паппергер.
«Мы хотим передать первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — процитировали его журналисты телеканала Hartpunkt.
Компания уже начала строительство предприятия на территории украинской республики, которое будет выпускать указанную технику.
Lynx рассчитана на легкобронированные цели и пехоту, имеет в арсенале пушки и пулеметы, а броня защитит от противотанкового вооружения, среднекалиберных боеприпасов, бомб, а также осколочной артиллерии. Размеры машины составляют 3,73 метра в высоту, 8,49 метра в длину, а в ширину — 3,8 метра. Вес 45 тонн. Lynx способна разогнаться до 80 километров в час. Вмещает трех членов экипажа и до девяти пехотинцев.
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