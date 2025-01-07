Зеленский предложил приостановить международные договоры с Россией

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Владимир Зеленский предложил приостановить международные договоры с российской стороной. Глава киевского режима внес в Раду соответствующий законопроект, чья карточка опубликована на сайте украинского парламента.
«Проектом Закона Украины «О приостановлении действия некоторых международных договоров Украины» <…> предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и Организации Объединенных Наций в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также двустороннего Договора между Украиной и Республикой Беларусь «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», — гласит пояснительная записка.В ней также сказано, что проект закона вносится в Раду по причине прекращения почтовой связи, а значит, Украина не может выполнять договоры с Россией и Беларусью на практике. К проекту прикреплены 26 международных документов, предусматривающих сотрудничество в сфере охраны правопорядка с приложениями к ним, а также двустороннее соглашение с Беларусью.
Перед этим на Украине рассказали, в чем заключается главная цель беседы Зеленского с журналистом США Лексом Фридманом.
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