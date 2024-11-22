В украинском городе мужчины перестали выходить на работу из-за облав

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В Харькове большинство мужчин перестают ходить на работу из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за существует «риск не доехать до работы». Поэтому некоторые мужчины не выходят из дома, другие добираются туда с осторожностью. В то же время компании продолжают работать.
Ранее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что власти Харьковской области хотят усилить региональную мобилизацию. По его словам, работа в этом направлении уже ведется.
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