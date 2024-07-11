В Генштабе спрогнозировали новый «майдан» на Украине

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов считает, что в ближайшее время на Украине может произойти новый «майдан».
Выход украинцев на новый «майдан» — это вопрос ближайшего времени. Об этом заявил Апти Алаудинов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Фрагмент беседы с ведущей передачи, журналисткой Ольгой Скабеевой, генерал опубликовал в своём Telegram-канале.
Также Апти Алаудинов назвал две причины, по которым спецоперация может завершиться в 2024 году. Он считает, что определяющими факторами станут выборы в США и истощение ресурсов Украины.
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«Новый государственный переворот стал бы закономерным итогом действий киевских властей. Офицер считает, что все украинцы уже осознали, что их враг находится в офисе президента страны. Промедление с выходом на «майдан» может привести к полной потере мужского населения Украины», — подчеркнул генерал.
Также Апти Алаудинов назвал две причины, по которым спецоперация может завершиться в 2024 году. Он считает, что определяющими факторами станут выборы в США и истощение ресурсов Украины.
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Мира Полтева