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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в проблематичной ситуации вблизи Торецка и Нью-Йорка в Донецкой Народной Республики (ДНР) в Нью-Йорке, что может привести к потере этих городов, сообщила аналитическая группировка Deep State, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Мы получили очень много сообщений от бойцов, содержащих критическое и неутешительное положение дел в районе Торецка, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка», – заявили аналитики.
Отмечается, что в отсутствие серьезного решения руководства ВСУ Украина может потерять контроль над населенными пунктами.
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия теряет позиции из-за разрушительной ситуации, возникшей в результате пополнения существующих бригад бригады и создания новых.
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Александр Климов