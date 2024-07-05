Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине заявили о скорой потере Нью-Йорк и Торецка

На Украине заявили о скорой потере Нью-Йорк и Торецка

Deep State: ВСУ предрекли потерю Ньюй-Йорка и Торецка
05 июля 2024, 00:46
Фото: IStock/dr_evil

Фото: IStock/dr_evil

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в проблематичной ситуации вблизи Торецка и Нью-Йорка в Донецкой Народной Республики (ДНР) в Нью-Йорке, что может привести к потере этих городов, сообщила аналитическая группировка Deep State, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Мы получили очень много сообщений от бойцов, содержащих критическое и неутешительное положение дел в районе Торецка, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка», – заявили аналитики.

Отмечается, что в отсутствие серьезного решения руководства ВСУ Украина может потерять контроль над населенными пунктами.



Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия теряет позиции из-за разрушительной ситуации, возникшей в результате пополнения существующих бригад бригады и создания новых.

Читайте также:

Британский эксперт рассказал о самом страшном событии для ВСУ

Полковник ВСУ Селезнёв: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами

Экс-главком ВСУ Залужный выехал в Лондон к месту новой дипломатической службы
#днр
#украина
#всу
#депутат
#верховная рада
На Украине объявили воздушную тревогу по всей территории
05 июля 2024, 00:09

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что тревога была объявлена в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) в Черкасской и Киевской областях, в 23:41 – в Киеве. Затем тревога распространилась на все регионы Украины.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли на аэродромах Киева и Киевской области. По данным пророссийского подполья, один из них зафиксировали в направлении аэропорта Борисполь.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Взрыв прогремел в Мелитополе
#украина
#воздушная тревога
#киев
#аэродром
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Одесскому порту причинен серьезный ущерб
Мэр Труханов: инфраструктуре одесского порта причинен урон
04 июля 2024, 22:49

Фото: IStock/CreativeNature_nl

Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения. Об этом в своём Телеграм-канале проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры», — заявил глава города.

В нескольких местах в гавани вспыхнул пожар, но спасателям уже удалось его потушить.

Ранее в украинских Телеграм-каналах сообщалось о взрывах в самой Одессе и порте Черноморск Одесской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило о массовых потерях ВСУ. Согласно сводкам, только за прошедшие сутки уничтожено свыше 1700 украинских боевиков и свыше ста единиц бронетехники.

Читайте также

Глава Севастополя рассказал об «обманных» ракетах ВСУ

Целая рота ВСУ дезертировала с позиций

ВС РФ нанесли удар по подконтрольному ВСУ железнодорожному переезду
#минобороны рф
#пожар
#всу
#удар
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Севастополя рассказал об «обманных» ракетах ВСУ
Губернатор Развожаев: по Севастополю были выпущены ложные ракеты
04 июля 2024, 22:07

Фото: IStock/e-crow

Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Немногим ранее в городе дважды на несколько минут объявлялась воздушная тревога, однако очевидцы сообщали, что, вопреки ожидаемому, шума взрывов или работы ПВО не последовало.
«Ложные ракеты запускались противником, так называемые «обманки». ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная», — сказал Развожаев в эфире канала СТВ.

Ранее стало известно о первом применении Россией новой многотонной бомбы ФАБ-3000. По сообщениям очевидцев взрыва, удар от его волны был настолько мощный, что мелкие здания поблизости оказались разрушены, а у крупных потрескался фундамент.

Читайте также

Британский эксперт рассказал о самом страшном событии для ВСУ

Целая рота ВСУ дезертировала с позиций

Полковник ВСУ Селезнёв: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами
#россия
#всу
#ракеты
#удар
#пво
#воздушная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили о готовности к решающим сражениям
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся к решающим военным событиям
04 июля 2024, 20:40

Фото: IStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к решающему военному событию. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.
По его словам, украинскую армию ждет скорейшая эскалация конфликта. Он выразил надежду, что если ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте в августе-сентябре этого года, то конфликт на Украине закончится на условиях Москвы уже в этом году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня со стороны России невозможно без начала обсуждений мирный переговоров со стороны Киева. Российская армия не может давать «передышек» ВСУ для перегруппировки и мобилизации, пояснил он.

Читайте также

Целая рота ВСУ дезертировала с позиций

ВС РФ нанесли удар по подконтрольному ВСУ железнодорожному переезду

Британский эксперт рассказал о самом страшном событии для ВСУ
#конфликт
#армия
#владимир путин
#президент
#всу
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Целая рота ВСУ дезертировала с позиций
ТАСС: более роты ВСУ самовольно бросили позиции
04 июля 2024, 20:19

Фото: IStock/Irina Piskova

Более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).
По информации источника, в населенном пункте складывалась далеко не лучшая ситуация для подразделения, поскольку ВС РФ обстреливали его сразу с нескольких сторон. Многих солдат насильно наряжают в форму, выдают оружие и отправляют в зону боевых действий, сами они не хотят воевать. Это не первый случай массовой сдачи в плен украинских солдат.

Ранее Минобороны опубликовало сведения, согласно которым за минувшие сутки было уничтожено свыше 1700 украинских боевиков и более ста единиц бронетехники.

Читайте также

ВС РФ нанесли удар по подконтрольному ВСУ железнодорожному переезду

Британский эксперт рассказал о самом страшном событии для ВСУ

ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS
#оружие
#всу
#вс рф
#минобороны
#донецк
#солдат
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли удар по подконтрольному ВСУ железнодорожному переезду
ТАСС: нанесен ракетный удар по железнодорожной станции ВСУ
04 июля 2024, 19:24

Фото: IStock/vadimrysev

Ракетный удар был нанесен по подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) району железнодорожной станции в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о первом применении Россией новой многотонной бомбы ФАБ-3000. По сообщениям очевидцев взрыва, удар от его волны был настолько мощный, что мелкие здания поблизости оказались разрушены, а у крупных потрескался фундамент.

Накануне Минобороны сообщили об уничтожении за прошедшие сутки около 1700 украинских боевиков. Также было подбито 12 танков и свыше ста бронемашин и автомобилей.

Читайте также

Британский эксперт рассказал о самом страшном событии для ВСУ

Казнил русских солдат и глумился над телами: как наемник из Португалии служил в ВСУ и позировал с убитыми пленными

В ВСУ признали отступление из микрорайона Канал в Часовом Яре
#эксперт
#всу
#минобороны
#солдат
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 190 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ
Медведев: контракт с российской армией заключает около 1000 человек ежедневно
04 июля 2024, 19:06

Фото: IStock/e-crow

Порядка 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий, передает РИА Новости.
«Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек», — заявил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал о самом страшном событии для ВСУ. Отступление украинцев из Часова Яра является ее крупнейшим поражением и может привести к полному освобождению территорий ЛНР и ДНР, заявил он.

Читайте также

Полковник ВСУ Селезнёв: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами

Бойцы ВСУ жалуются на «фантастические задачи для космодесантников»

Экс-главком ВСУ Залужный выехал в Лондон к месту новой дипломатической службы
#россия
#человек
#днр
#лнр
#всу
#пво
#дмитрий медведев
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британский эксперт рассказал о самом страшном событии для ВСУ
Эксперт Меркурис: падение района «Канал» это ужаснейшее событие для ВСУ
04 июля 2024, 18:32

Фото: IStock/dr_evil

Падение микрорайона «Канал» Часова Яра в ДНР пожалуй стало крупнейшим поражением ВСУ за весь период конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев», — заявил Меркурис.

Уверенная атака российских войск в этом направлении создает предпосылки для полного освобождения ЛНР и ДНР, пояснил эксперт.

Накануне Минобороны РФ опубликовало сводки, согласно которым совокупные потери ВСУ только за последние сутки составили до 1740 человек. В общей сложности был также подбит вертолет, высокоточным ударом уничтожены две системы ПВО, 12 танков и свыше сотни других бронемашин и боевых автомобилей противника.

Читайте также

Полковник ВСУ Селезнёв: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами

Бойцы ВСУ жалуются на «фантастические задачи для космодесантников»

Экс-главком ВСУ Залужный выехал в Лондон к месту новой дипломатической службы
#россия
#эксперт
#минобороны рф
#вертолёт
#человек
#днр
#лнр
#всу
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв
04 июля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/RamonCast

В порту города Черноморска в Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. В материале не указано, какие именно объекты портовой инфраструктуры были повреждены в результате взрыва. Официальной информации об инциденте пока не последовало.

До этого в Сети появились кадры оборонительных сооружений, установленных в пляжной зоне Черноморска. Железобетонные надолбы и другие конструкции растянулись вдоль всего побережья на расстоянии нескольких метров от моря. Примечательно, что они никак не мешают местным отдыхающим, которые продолжают отдыхать и загорать на пляже.

Читайте также:

В Одессе рано утром прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

В трех областях Украины прогремели взрывы
#взрывы
#кадры
#одесса
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф