Сожженный заживо в Вене украинец оказался сыном заместителя мэра Харькова

02 декабря 2025, 15:19

Фото: iStock/Oleksii Kononenko

В столице Австрии произошла трагедия. Сын заместителя мэра Харькова Данила Кузьмин погиб в результате поджога. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на свои источники.