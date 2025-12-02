Сожженный заживо в Вене украинец оказался сыном заместителя мэра Харькова
В столице Австрии произошла трагедия. Сын заместителя мэра Харькова Данила Кузьмин погиб в результате поджога. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на свои источники.
Молодой человек пропал 25 ноября 2025 года. На сайте МВД появилась карточка о его розыске. Сообщается, что после начала специальной военной операции Кузьмин вывез семью в Вену. Согласно источникам, мотивом расправы могли стать финансовые долги. Трагедия потрясла не только семью, но и всю общественность. Подробности расследования пока остаются неизвестными.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: