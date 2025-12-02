Поверившего мошенникам пенсионера взяли в аэропорту с чемоданом наркотиков
79-летний мужчина из Великобритании, Уильям Истмент, попал в ловушку мошенников. Его задержали в международном аэропорту Чили с чемоданом, где были наркотики. Об этом сообщает издание The Sun.
Пенсионер из Уэльса получил электронное письмо от женщины по имени Каролина, которая сообщила ему о смерти его родственника в Окленде, Новой Зеландии. Для получения наследства мужчине необходимо было подписать некоторые документы.
По указанию мошенницы он отправился в Мехико, где остановился в отеле и встретился с ней. Женщина предоставила ему необходимые бумаги и чемодан, запертый на ключ, который она попросила доставить в город за деньги. Аферистка пообещала выплатить ему 3,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 381 миллион рублей) за перевозку багажа.
Мужчина вылетел в Новую Зеландию с пересадкой в Чили, где его арестовала транспортная полиция. В запертом чемодане обнаружили метамфетамин на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов (около 20,6 миллиона рублей). Сейчас пожилой контрабандист находится в тюрьме строгого режима, а расследование его дела продолжается.
