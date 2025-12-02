Поверившего мошенникам пенсионера взяли в аэропорту с чемоданом наркотиков

02 декабря 2025, 14:35

The Sun: Уэльский пенсионер поверил аферистам и стал контрабандистом

Фото: istockphoto/BrianAJackson

79-летний мужчина из Великобритании, Уильям Истмент, попал в ловушку мошенников. Его задержали в международном аэропорту Чили с чемоданом, где были наркотики. Об этом сообщает издание The Sun.