ВСУ вкинули фейк о происходящем в зоне СВО

SHOT: ВСУ вкинули фейк с флагом Украины в центре Покровска
Элитный 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ решил провести эксперимент с нейросетями, создав фейковое видео, в котором бойцы российской армии держат украинский флаг в центре Покровска.



Как пишет телеграм-канал SHOT, на кадрах, представленных Минобороны РФ, действительно запечатлели российских военнослужащих с триколором, но на записи от боевиков флаг уже был украинским.

Однако попытка создать иллюзию победы обернулась неудачей. Жители Украины быстро распознали подделку и начали критиковать своих военных, некоторые даже заявили, что прекратят финансовую поддержку.

В ответ на негативную реакцию неонацисты оперативно удалили пост.

Никита Кротов

