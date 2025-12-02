ВСУ вкинули фейк о происходящем в зоне СВО
Элитный 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ решил провести эксперимент с нейросетями, создав фейковое видео, в котором бойцы российской армии держат украинский флаг в центре Покровска.
Как пишет телеграм-канал SHOT, на кадрах, представленных Минобороны РФ, действительно запечатлели российских военнослужащих с триколором, но на записи от боевиков флаг уже был украинским.
Однако попытка создать иллюзию победы обернулась неудачей. Жители Украины быстро распознали подделку и начали критиковать своих военных, некоторые даже заявили, что прекратят финансовую поддержку.
В ответ на негативную реакцию неонацисты оперативно удалили пост.
