В УВКПЧ заявили, что не считают удар по Белгороду военным преступлением

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В УВКПЧ заявили, что осведомлены об ударе ВСУ по Белгороду, но не считают его военным преступлением, об этом заявила официальный представитель Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в интервью Марта Уртадо для «РИА Новости».
«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения (в Белгороде). Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — прокомментировала позицию организации Уртадо.
При этом, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик призвал Украину прекратить атаки по гражданским объектам и напомнили, что они запрещены международным гуманитарным правом.
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