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Ракетный удар ВСУ по Белгороду стал местью кровавого режима Зеленского, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Напомним, днём 15 февраля украинский войска нанесли массированный удар по Белгороду. В небе надо городом было сбито 14 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». В настоящий момент известно о семи погибших, включая двух девочек — одного года и четырёх месяцев.
Он также заявил, что президент Украины должен ответит за свои кровавые преступления.
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«Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте», — заявил Шеремет.
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Евгения Парфентьева