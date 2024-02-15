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«Месть за собственный неудачи»: В ГД прокомментировали обстрел Белгорода ВСУ

Шеремет: Обстрел Белгорода является местью кровавого режима Зеленского
15 февраля 2024, 19:52
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Ракетный удар ВСУ по Белгороду стал местью кровавого режима Зеленского, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Напомним, днём 15 февраля украинский войска нанесли массированный удар по Белгороду. В небе надо городом было сбито 14 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». В настоящий момент известно о семи погибших, включая двух девочек — одного года и четырёх месяцев.

«Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте», — заявил Шеремет.


Он также заявил, что президент Украины должен ответит за свои кровавые преступления.

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#всу
#белгород
#госдума
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Боевик «Азова»* заявил об ошибках руководства ВСУ на поле боя
Боевик «Азова»* назвал главные ошибки командования ВСУ в Авдеевке
15 февраля 2024, 19:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Майор и начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич заявил, что командование ВСУ совершает много ошибок на поле боя, что приводит к плачевным последствиям для украинских военных. Его слова передает местное издание «Страна».
Украинский боевик считает, что тактика, выбранная руководством ВСУ не приносит успеха ВСУ на поле боя.

«Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?» — задается вопросом Кротевич.

Он также подчеркнул, что оружие, поставляемое Украине странами Запада, не дает возможности ВСУ добиться успехов на поле боя из-за некомпетентного руководства страны и армии.

«Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай — важно, как вы будете их использовать» — заключил он.

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#оружие
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#всу
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Запущенные по Белгороду ракеты могли быть сербского производства - фото
Запущенные по Белгороду ракеты могли быть сербскими снарядами ER Grad 2000
15 февраля 2024, 18:31

Фото: istockphoto/RamonCast

Ракеты, которыми из чешских РСЗО RM-70 Vampire ВСУ обстреляли Белгород, были скорее всего сербского производства. Если судить по внешнему виду обломков, это были 122-миллимитровые реактивные снаряды ER Grad 2000 (G2000).
Об этом пишет телеграм-канал «Военный осведомитель», а также публикует снимки обнаруженных обломков. Прежде ракеты G2000 сербского производства уже замечали на вооружении ВСУ. В отличие от стандартных боеприпасов для ракетных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы до 20 километров, эти снаряды способна поражать цели на расстоянии до 40 километров. Именно такое расстояние отделяет район Липцов в Харьковской области, откуда велась стрельба, до Харьковской горы на юге Белгорода.

Происхождение ракет выдаёт характерный цвет самого снаряда и форма стабилизаторов. Если это действительно сербские ракеты, пишут авторы телеграм-канала, то надо передать большой привет президенту Сербии Александру Вучичу. Он не раз заявлял, что его страна не поставляет оружие и боеприпасы на Украину, а препятствовать реэкспорту он якобы не в состоянии. Вот только как это объяснить родным четырёхмесячной малышки, убитой «братскими» осколками вместе с мамой...







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#оружие
#боеприпасы
#всу
#ракеты
#белгород
#сербия
#ракета
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На Украине считают, что ВС РФ готовят наступление на Запорожском направлении
Спикер ВСУ: ВС РФ готовят наступление на Запорожском направлении
15 февраля 2024, 18:13

Фото: iStock/DancingMan

Армия России готовит мощное наступление на Запорожском направлении, скорее всего оно состоится в районе Работино. Об этом заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Группировка, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, своими размерами превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении», - заявил Лиховой в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские военные собрались там не для прогулки.

Накануне Лиховой заявлял, что В Авдеевке ВСУ ищут дополнительные пути снабжения на случай потери основного. По его словам, в Авдеевке на протяжении последних нескольких дней идут активные уличные бои. А складывающая обстановка вынуждает руководство ВСУ сменить тактику боевых действий. Он подчеркнул, что ситуация в городе для украинских военных складывается напряжённо, однако ее еще удается контролировать.

По последним данным, эта дорога уже находится под огневым контролем российских военных.

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#военные
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Воробьёв вручил государственные награды добровольцам СВО
15 февраля 2024, 18:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда БАРС. На церемонию участники спецоперации приехали с родителями, жёнами и детьми.
«Дорогие наши герои, добровольцы, члены их семей! Очень приятно, что вы нашли время для этого торжественного события. Важно, что здесь присутствуют ваши близкие, дети, – все, кто поддерживает, вдохновляет, о ком вы заботитесь. У меня почётная миссия – вручить государственные награды от нашего президента. Здесь бойцы, герои из разных муниципалитетов Московской области. Спасибо вам за те поступки, которые вы совершили в этот очень сложный период. Знаю, что многие из вас, и самый молодой награждаемый, которому 26 лет, и тот, кому уже за 50, внесли заметную лепту в нашу Победу, защиту Родины», – сказал Воробьёв.
Ордена Мужества удостоен Владимир из Истры. В феврале прошлого года стрелок под плотным огнем противника прикрывал эвакуацию раненых военнослужащих, уничтожил одну единицу техники и целое отделение противника. Дважды становился лауреатом губернаторской премии «Доброе дело» – в 2014 и 2019 годы. На церемонию он пришёл вместе с сыном 17-летним Николаем. Всего у младшего сержанта – трое детей и двое внуков.
«Получить Орден Мужества для меня – большая честь, очень волнуюсь. Со мной приехал сын, он кадет. Стараюсь быть для него примером, помогать людям. Первую премию губернатора я получил за сбор гуманитарной помощи. Вторую мне вручили за патриотическое воспитание молодёжи. Мы сделали учебный центр в Истре – военный лазертаг. Это бесплатная секция для детей. Обе премий полностью были потрачены на гуманитарную помощь», – рассказал Владимир.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён 28-летний командир отделения боевой группы с позывным «Вольт» из Раменского. Несмотря на бронь от работы, отправился в зону СВО добровольцем. В июле прошлого года в ходе аэроразведки вместе с товарищами обнаружил и уничтожил три огневые позиции противника в Херсонской области, что позволило выполнить поставленную боевую задачу и овладеть рубежами.
«В июле был тяжёлый бой под Антоновским мостом, который длился пару суток. Но это наш долг – защищать свою Родину. Мужчины для этого и рождены, каждый должен выполнить этот долг с честью и достоинством. Родители поддержали моё решение, хотя переживали, боялись, молились», – поделился «Вольт».
На торжественную церемонию молодой человек приехал с родителями и любимой девушкой.
«Я хочу поблагодарить нашего губернатора, правительство Московской области за всевозможную поддержку наших ребят. Я сам был на передовой, видел каково им там. Я очень горжусь своим сыном», – сказал отец «Вольта», который возил в зону СВО помощь для бойцов.
47-летний водитель автомобильного отделения взвода обеспечения Сергей из Химок, несмотря на миномётный обстрел санитарного автомобиля, рискуя жизнью, доставил раненых товарищей в пункт сбора, где им оказали помощь. Член миномётной группы Сергей из Домодедова получил тяжёлое ранения во время обстрела пункта временной дислокации. С риском для жизни вместе с товарищем перенёс боекомплект батареи в безопасное место. Эти два бойца также удостоены Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медаль «За отвагу» получил пулемётчик из Пушкинского городского округа Виталий. Последний в сентябре 2023-го под плотным артиллерийским огнём противника в составе подразделения держал оборону, отражая попытку захвата ВСУ российских позиций. Вместе с товарищами ему удалось выполнить боевую задачу. Ранее Указом президента Виталий был награждён Орденом Мужества. Его в феврале прошлого года бойцу тоже вручал Андрей Воробьёв.
«Я хотел бы лично выразить вам, Андрей Юрьевич, слова благодарности. После нашей первой встречи я ушёл на третий контракт. Мы попали там в большую передрягу. Я пришел в штаб, написал вам обращение, на что получил положительный ответ. Вы очень сильно помогли, поэтому эта медаль – отчасти благодаря вашей поддержке. Спасибо большое», – сказал Виталий.
Также Медали «За отвагу» удостоились стрелок из Ленинского городского округа Алексей, командир орудия гаубично-артиллерийского взвода из Домодедова Николай, пулемётчик из Химок 26-летний Владислав, а также 56-летний старший стрелок из Луховиц Александр. Последнему в военкомате отказали в мобилизации. Мужчина вступил в отряд БАРС и отправился на передовую добровольцем.

Гранатомётчик из Богородского Антон награждён медалью «За храбрость» II степени. На церемонию награждения он приехал с семьей – женой Ольгой и двумя дочками: 16-летней Викой и девятилетней Сашей.

Медали «За спасение погибавших» удостоен стрелок-санитар из Богородского Сергей. 44-летний боец работал в подмосковном Министерстве физической культуры и спорта, но не смог остаться в стороне и отправился на передовую добровольцем.
«Мы гордимся нашими ребятами! На территории Подмосковья – большое количество особых подразделений, которые в разные годы проявляли себя самым лучшим образом. Мы стараемся уделять внимание и семьям, и тем, кто остался сегодня в расположениях, считаем это важным», – добавил губернатор.
Он отметил помощь огромного числа жителей Подмосковья. Всем неравнодушным людям он также сказал слова благодарности.

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#сво
#спецоперация
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Армия России ударила по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье
Рогов: ВС РФ ударили по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье
15 февраля 2024, 17:58

Фото: iStock/bpawesome

Армия России нанесла удар по украинскому заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье, который временно находится под контролем украиских властей. Об этом рассказал председатель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что при российском ударе был поражен цех в Шевченковском районе города. Там ремонтировали и производили авиационные двигатели для вражеских самолетов и вертолетов.

По словам Рогова, украинские силовики устроили охоту на российских шпионов среди местного населения.

«Сейчас по городу ищут российских шпионов, по близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей», — цитирует ТАСС Рогова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшим утром ВС РФ нанесли мощный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Уточняется, что все намеченные цели были поражены.

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#украина
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#всу
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«Они истощены»: У ВСУ кончаются силы в борьбе за Авдеевку
Военный эксперт Норин: У ВСУ в Авдеевке наступил момент истощения
15 февраля 2024, 17:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинская армия истощила свои силы в борьбе за Авдеевку, заявил военный эксперт Евгений Норин в интервью для Lenta.ru.
По его словам, российские военные добивались успехов в Авдеевке мелкими, но верными шажками. Один за другим небольшой успех привёл к тому, что у ВСУ не осталось сил, чтобы продолжать бои на этом направлении.

«В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно», — объяснил Норин.

Эксперт также отметил, что борьбу за освобождение Авдеевки можно сравнить с событиями, развернувшимися в аэропорту Донецка в 2014-2015 годах.

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«За деньги – да»: Офис Зеленского придумал, как заработать на уклонистах
Офис Зеленского будет брать плату с предприятий за отсрочку сотрудников от СВО
15 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Офис президента Украины Владимира Зеленского планируют брать плату с компаний за отсрочку сотрудников от военной службы, об этом сообщает «Укррудпром».
«Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны», — сообщил автор статьи.

Модель, разработанная в Раде отличается от президентской более высокими взносами, однако, в обоих случаях полученные таким образом средства планируют пустить на улучшение военного потенциала украинской армии.

При этом, украинское правительство, во главе с Владимиром Зеленским, неоднократно призывало покинувших страну граждан вернуться, чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать свою Родину, сетуя на нехватку военнослужащих.

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#украина
#всу
#сво
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В Еврокомиссии подсчитали сумму, необходимую для восстановления Украины
В Еврокомиссии оценили восстановление Украины в 453 миллиарда евро
15 февраля 2024, 17:14

Фото: istockphoto/JARAMA

Восстановление промышленной, гражданской, транспортной и иной инфраструктуры Украины после завершения конфликта с Россией обойдётся в 486 миллиардов долларов. Информация об этом опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.
Данная сумма следует из прогноза, разработанного специалистами Всемирного банка, ООН, ЕК и украинского правительства. Год назад эти потребности оценивались в 411 миллиардов долларов. В соответствие с финансовыми расчётами, в 2024 году киевским властям потребуется 15 миллиардов для решения самых первоочередных задач по реконструкции и восстановлению инфраструктуры. Ресурсами Украины и её западных союзников обеспечены только 5,5 миллиарда из этой суммы.

По каким именно критериям составлялся данный расчёт, Еврокомиссией не уточняется. Указанная сумма в 486 миллиардов долларов потребуется на восстановительные работы в течение десяти лет. Отмечается, что на Украине разрушено или повреждено 10% жилого фонда. Разрушение Каховской ГЭС привело к крайне негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства.

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В США выяснили, когда Россия сможет диктовать условия Украине
Россия будет диктовать условия, когда Украина потеряет выход к Чёрному морю
15 февраля 2024, 17:09

Фото: iStock/kornyeyeva

Россия будет диктовать условия мирного соглашения, когда Украина потеряет выход к Чёрному морю, об этом заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман в интервью для YouTube-канала Duran.
По его словам, когда Украина окончательно потеряет выход к Чёрному морю — и Киеву, и его западным союзникам придётся пойти на мирные переговоры с Россией.

«Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, и приглашение обсудить новую архитектуру безопасности в Европе», — прокомментировал ситуацию Фриман.

Напомним, в ходе интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, президент заявил, что всё левобережье Днепра, включая Киев, — это исторически русские земли.

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#сво
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