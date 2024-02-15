В ООН обратились к Украине по поводу атаки Белгорода

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Киев должен прекратить атаки на гражданские объекты, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик в ходе брифинга.
«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены», — продекламировал Дюжарик.
Напомним, 15 февраля Вооружённые силы Украины атаковали Белгород с помощью реактивных снарядов, которые были запущены из РСЗО «Вампир». Над городом было сбито 14 ракеты. В результате падения осколков погибли семь человек, двое из которых малолетние дети. Ещё 18 человек получили травмы разной степени тяжести.
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Евгения Парфентьева