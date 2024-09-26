Детский омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело об избиении школьника из-за языка

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Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль расследование инцидента с избиением школьника учительницей после того, как он попросил вести урок русского языка на русском. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка, передает ТАСС.
Рахмонова встретилась с матерью пострадавшего ребенка, которая рассказала о подробностях произошедшего. В пресс-службе подчеркнули, что лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей, должны не только освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону.
Ранее Министерство иностранных дел России запросило разъяснения у Узбекистана после инцидента с избиением школьника. Москва попросила оценить ситуацию и принять меры в отношении виновного в жестоком обращении с несовершеннолетним.
Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. По данным омбудсмена, учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке.
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*Признана иностранным агентом на территории РФ.
Ранее Министерство иностранных дел России запросило разъяснения у Узбекистана после инцидента с избиением школьника. Москва попросила оценить ситуацию и принять меры в отношении виновного в жестоком обращении с несовершеннолетним.
Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. По данным омбудсмена, учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке.
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*Признана иностранным агентом на территории РФ.
Елена Перлова