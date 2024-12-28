В Узбекистане призвали принять меры после угроз Кадырова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции против России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, в причастности к которому финские власти бездоказательно обвиняют Москву. Об этом глава ведомства сообщила в интервью изданиям медиагруппы Funke.