В Узбекистане призвали принять меры после угроз Кадырова

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Узбекистанский политик Расул Кушербаев призвал страну приостановить полёты в Грозный и жёстко проверять каждого чеченца, въезжающего в Узбекистан. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Этим заявлением политик ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее заявил о попытке расшатать Узбекистан и предупредил об опасности президента страны.
Кушербаев заявил, что открытые угрозы узбекистанским чиновникам являются актами терроризма, ответом на которые должны быть не просто слова, а принятие конкретных мер.
Ранее в этот день депутат законодательной палаты Узбекистана Одилжон Тожиев заявил, что Кадыров якобы вмешивается во внутренние дела страны, а именно, в расследование по делу о покушении. Он призвал чеченского лидера принести извинения за свои слова перед народом Узбекистана.
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Кушербаев заявил, что открытые угрозы узбекистанским чиновникам являются актами терроризма, ответом на которые должны быть не просто слова, а принятие конкретных мер.
Ранее в этот день депутат законодательной палаты Узбекистана Одилжон Тожиев заявил, что Кадыров якобы вмешивается во внутренние дела страны, а именно, в расследование по делу о покушении. Он призвал чеченского лидера принести извинения за свои слова перед народом Узбекистана.
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Анастасия Чинкова