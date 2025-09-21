В Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в конфликт на Украине
В центре Варшавы прошла массовая акция протеста против участия Польши в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского с польскими флагами и плакатами, требуя прекратить поддержку киевского режима.
Митинг прошёл под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн». Участники выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и втягиванием страны в него.
Организаторы акции заявили, что польские власти, оказывая военную помощь Украине, ставят под угрозу безопасность собственных граждан. Также прозвучали призывы к мирному урегулированию конфликта и возвращению Польши к политике нейтралитета.
Протест прошёл мирно, без вмешательства полиции. Напомним, Польша остаётся одним из ключевых союзников Украины в рамках поддержки со стороны НАТО и ЕС.
