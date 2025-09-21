Раскрыта личность погибшего на СВО гражданина Польши
В зоне СВО погиб гражданин Польши, глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Курской области.
Ежи Тыц посвятил себя восстановлению памятников советским воинам в Польше. На фронте он использовал позывной «Зыгмунт». За время руководства мемориальным обществом под его началом отреставрировали десятки памятников и воинских захоронений советских солдат. В мае 2020 года Тыца наградили медалью «Памяти героев Отечества». В последние годы он проживал в России.
В официальном сообщении правительства приграничного региона говорится, что боец до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против врага.
