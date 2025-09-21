Раскрыта личность погибшего на СВО гражданина Польши

21 сентября 2025, 17:52

Гражданин Польши, глава мемориального общества «Курск» Тыц погиб в зоне СВО

Фото: iStock/razihusin

В зоне СВО погиб гражданин Польши, глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Курской области.