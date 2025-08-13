Трамп проведёт переговоры с Зеленским и лидерами ЕС перед саммитом на Аляске
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс 13 августа проведут дистанционные переговоры с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским за два дня до саммита с Владимиром Путиным на Аляске, где будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине.
Встреча пройдет в три этапа: сначала европейские лидеры отдельно побеседуют с Зеленским, затем к переговорам присоединятся Трамп и Вэнс, а после этого украинский президент обсудит итоги с представителями "коалиции поддерживающих стран" (Великобритания, Канада, ЕС).
Европа настаивает на участии Зеленского в саммите на Аляске 15 августа, опасаясь, что без Украины решения по территориальному обмену и статусу Донбасса будут приняты в одностороннем порядке.
Зеленский ранее пригрозил не признавать итоги переговоров на Аляске, если его позиция не будет учтена. Трамп в ответ заявил, что украинскому президенту нужно готовиться подписать кое-что, имея в виду возможный территориальный компромисс. Европейские лидеры надеются переубедить Трампа, но аналитики сомневаются в успехе: вице-президент Вэнс открыто выступает за уступки России, а сам Трамп называет предстоящую встречу с Путиным пробной.
