Трамп проведёт переговоры с Зеленским и лидерами ЕС перед саммитом на Аляске

13 августа 2025, 01:15

Фото: сайт Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс 13 августа проведут дистанционные переговоры с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским за два дня до саммита с Владимиром Путиным на Аляске, где будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине.