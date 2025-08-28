В Вашингтоне допустили применение силы против Венесуэлы

28 августа 2025, 21:28

Левитт: США допускают применение силы против Венесуэлы для борьбы с наркотиками

Фото: istockphoto/Vacclav

Пресс‑секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила РИА Новости, что президент США Дональд Трамп готов применить «всю мощь Америки» для пресечения наркотрафика, и подчеркнула, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации.





Так она ответила на вопрос о возможности использования американской военной силы для ударов по Венесуэле.





«Могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации», — сказала Левитт.