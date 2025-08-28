В Вашингтоне допустили применение силы против Венесуэлы
Левитт: США допускают применение силы против Венесуэлы для борьбы с наркотиками
Пресс‑секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила РИА Новости, что президент США Дональд Трамп готов применить «всю мощь Америки» для пресечения наркотрафика, и подчеркнула, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации.
Так она ответила на вопрос о возможности использования американской военной силы для ударов по Венесуэле.
«Могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации», — сказала Левитт.
Ранее Financial Times писала, что к венесуэльским берегам были направлены восемь военных кораблей ВМС США, на борту которых, по данным издания, находятся несколько тысяч военных — издание охарактеризовало это как необычное наращивание сил. Телекомпания NBC 19 августа также сообщала, что Пентагон отправил к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей для усиления борьбы с наркокартелями.