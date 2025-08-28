Во Франции заявили, что страна находится на краю финансовой пропасти

28 августа 2025, 20:55

Министр МВД Франции назвал страну стоящей на краю финансовой пропасти

Фото: istockphoto/SimonLukas

Франция сейчас как никогда близка к «финансовой пропасти», заявил глава МВД и лидер правой партии «Республиканцы» Брюно Ретайо, сообщает ТАСС.





Высказывания Ретайо прозвучали на фоне нового правительственного кризиса. Премьер Франсуа Байру объявил о намерении вынести 8 сентября в Национальное собрание вопрос о доверии правительству — поводом послужило то, что госдолг, по его словам, «ежечасно увеличивается на 12 миллионов евро».





«Ситуация крайне серьезная. Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти», — цитирует Ретайо Le Figaro.