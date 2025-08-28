Во Франции заявили, что страна находится на краю финансовой пропасти
Франция сейчас как никогда близка к «финансовой пропасти», заявил глава МВД и лидер правой партии «Республиканцы» Брюно Ретайо, сообщает ТАСС.
Высказывания Ретайо прозвучали на фоне нового правительственного кризиса. Премьер Франсуа Байру объявил о намерении вынести 8 сентября в Национальное собрание вопрос о доверии правительству — поводом послужило то, что госдолг, по его словам, «ежечасно увеличивается на 12 миллионов евро».
«Ситуация крайне серьезная. Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти», — цитирует Ретайо Le Figaro.
Он отметил, что более половины госдолга принадлежит иностранцам, поэтому речь уже идет не только о экономике, но и о вопросе независимости и суверенитета.
Байру возглавил правительство в декабре 2024 года, после того как кабинету его предшественника Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальную часть бюджета 2025 года в обход депутатов, выразили недоверие. 74‑летний премьер считает, что в случае вотума недоверия президент Эммануэль Макрон может распустить парламент и назначить досрочные выборы; предыдущие выборы проходили прошлым летом.