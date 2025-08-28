Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту – Белый дом

28 августа 2025, 20:43

США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, слова которой приводит ТАСС.