Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту – Белый дом
США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, слова которой приводит ТАСС.
Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп намерен чуть позже сделать ряд дополнительных заявлений по ситуации на Украине.
Также Левитт отметила, что Трамп недоволен развитием событий на Украине, но при этом не удивлён происходящим.
Кроме того, журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников написал, что американский лидер выразил недовольство Владимиром Зеленским и Евросоюзом, поскольку считает их требования по урегулированию конфликта нереалистичными.
