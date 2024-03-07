В Вашингтоне приняли проект частичного финансирования правительства страны

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Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства страны, подтверждается результатами голосования, передает ТАСС.
За проект проголосовали 339 законодателей. Восемьдесят пять членов палаты выступили против.
Законопроект предусматривает выделение средств различным министерствам и ведомствам по ряду направлений, включая сельское хозяйство, торговлю и науку. Срок действия средств истекало в пятницу, 8 марта.
В то же время бюджеты остальных шести министерств, включая Министерство обороны, должны были быть приняты до 22 марта, чтобы избежать очередного шатдауна.
Ранее президент США Джозеф Байден подписал временный бюджет американского правительства.
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Законопроект предусматривает выделение средств различным министерствам и ведомствам по ряду направлений, включая сельское хозяйство, торговлю и науку. Срок действия средств истекало в пятницу, 8 марта.
Ранее президент США Джозеф Байден подписал временный бюджет американского правительства.
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Александр Климов