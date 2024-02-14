В Великобритании не боятся эскалации конфликта на Украине

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает возможную эскалацию конфликта из-за поставок Украине вооружения странами Запада «иллюзорной» и призвал партнеров дальше продолжать поддерживать Киев. Его слова передает газета Hill.
«Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой, предоставившей все, от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow», — заявил Кэмерон.
По его словам, руководство России «бряцало оружием», назвав подобные действия «пустой риторикой». Таким образом, министр призвал партнеров продолжать противостоять Москве и продемонстрировать свою силу, как это было в 2022 году, когда было принято общее решение о поддержке Украины.
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Элина Позднякова