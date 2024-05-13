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В Великобритании прокомментировали «демонстрацию» силы в адрес Путина

Жителей Великобритании рассмешили учения НАТО в Эстонии
13 мая 2024, 11:34
Фото: iStock/LUNAMARINA

Фото: iStock/LUNAMARINA

«Демонстрацией силы» в адрес президента РФ Владимира Путина назвало издание The Daily Mail учения НАТО в Эстонии с участием парашютистов из Великобритании, однако большинство читателей эта статья рассмешила.


В статье утверждается, что 82 британских и 60 американских военных десантировались с трех самолетов C-17 в ходе учений. Некоторые пользователи предложили им «лопать резиновые лодки», на которых мигранты приплывают в Британию.

Другие с иронией отметили, что русские должны быть очень обеспокоены таким большим количеством солдат. Другие пользователи с иронией добавили, что это почти половина всех вооруженных сил Великобритании.

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#рф
Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
Минсельхоз Польши: Варшава отменила переговоры с Киевом 14 мая из-за коррупции
13 мая 2024, 11:53

Фото: istockphoto/macky_ch

Польша отменила переговоры с украинской стороной по сельскохозяйственным вопросам, намеченные за завтрашний день, 14 мая. Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Уточняется, что причиной стали обвинения части переговорщиков со стороны Незалежной в коррупции.
«Разумеется, мы не будем проводить переговоры с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции», — заявил в интервью замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

По мнению чиновника, Минсельхоз Польши не решил все проблемы фермеров, приведшие к простестам последних.
«Всего мы не разрешили, потому что ситуация не является легкой», — отметил Колодзейчак.

Массовые протесты в Польше начались в феврале. В качестве требований выдвигаются ограничения или полный запрет на ввоз дешевой украинской сельхозпродукции, а также усиление поддержки животноводства.

Кроме того, протестующие не согласны со стратегией ЕС «Зеленый курс», которая предусматривает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

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#переговоры
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«Абсолютно не коррумпирован»: что известно о новом министре обороны РФ Белоусове
Financial Times: новый министр обороны РФ Белоусов абсолютно не коррумпирован
13 мая 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новый будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов совершенно не коррумпирован и является технократом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.
По мнению издания, президент России Владимир Путин решил назначить Белоусова министром обороны для того, чтобы кардинально изменить подход к проведению спецоперации, усилив контроль над российскими оборонными расходами.

При этом уточняется, что Белоусов не имеет собственной властной базы. Он также не служил в армии и верен Путину.

«Он абсолютно не коррумпирован. Белоусов не будет претендовать на то, чтобы возглавить армию как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает», — рассказал источник издания, который лично знает Путина и Белоусова на протяжении многих лет.

Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко выразила мнение, что теперь военные расходы России сильно увеличатся и будут жёстко контролироваться. По её словам, Белоусов является сторонником роли промышленности в экономике.

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#военные
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#контроль
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#расходы
#рф
#андрей белоусов
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На акции против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 20 человек
13 мая 2024, 10:12

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

13 мая на акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси было задержано 20 человек, пишет издания Ambebi со ссылкой на МВД Грузии.
Среди них трое граждан иностранных государств, включая гражданина России 2002 года рождения и гражданина США 1995 года рождения. Еще один американец был задержан, но отказался предоставить информацию о себе и потребовал связаться с посольством.

Отмечается, что полицейские неоднократно призывали участников протеста к соблюдению правопорядка, однако они отказались подчиниться, сопротивляясь и оскорбляя сотрудников правоохранительных органов. В соответствии со статьями 166 и 173 УК Грузии протестующие были задержаны.

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#сша
#ук
#полицейские
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Раскрыто, как назначение Белоусова скажется на ходе СВО
Эксперт Коротченко: Белоусов добьется победы в СВО благодаря опыту решения задач
13 мая 2024, 09:14

Фото: сайт Кремля

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко прокомментировал информацию о выдвижении на должность министра обороны России первого вице-премьера Андрея Белоусова, приводит его слова издание РИА Новости.
По мнению эксперта, Белоусов имеет стратегический кругозор и отличается нестандартным подходом к решению задач.

Коротченко уверен, что выдвижение на должность министра обороны Белоусова является удачным решением.

«Это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада», — заявил эксперт.

Он также отметил, что Белоусов сможет повысить эффективность выделяемых на СВО средств. Кроме того, поставки вооружения и военной техники в зону конфликта также будут оптимизированы, заключил Коротченко.

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#эксперт
#сво
#вооружения
#минобороны рф
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Генпрокурор Краснов: отказ Канады выдать Гунько обеляет преступления нацистов
13 мая 2024, 07:23

Фото: iStock/koromelena

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что отказ Канады выдать РФ обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов. Об этом пишет РИА Новости.
5 декабря 2023 года Генпрокуратура РФ направила в канадский минюст запрос о выдаче Ярослава Гунько. Ему предъявлено обвинение по статье о геноциде. В феврале 1944 года им было убито не менее 500 мирных граждан.

Власти Канады отказали выдать Гунько. Они обосновали это тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции, а также добавили, что в запросе РФ отсутствуют прямые доказательства его преступлений.

По словам генпрокурора, отказ в выдаче является грубым нарушением. Он отметил, что в документах, которые были представлены РФ, содержатся достаточные сведения в совершении Ярославом Гунько геноцида. По словам Краснова, сами судить они его не хотят.

«Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — заявил он.
Ранее на Украине наградили националиста Ярослава Гунько почётным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#договор
#обвинение
#генпрокуратура
#минюст
#рф
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В Тбилиси решили использовать спецназ против демонстрантов
13 мая 2024, 06:24

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Вокруг парламента Грузии в Тбилиси появились спецназ и спецтехника, которые разогнали протестующих, передает РИА Новости.
По данным издания, демонстранты не спали всю ночь, протестуя против закона об иностранных агентах. Очевидцы отметили, что возле парламента на площади Руставели находится спецтехника, дополнительные бригады.

Утром парламент принял решение созвать комитет по юридическим вопросам для обсуждения законопроекта в третьем чтении.

Ранее в центре Тбилиси началось шествие в честь Дня Европы и против принятия закона об иностранных агентах. Проевропейская акция, в ходе которой граждане требовали отмены закона об иностранных агентах, была запланирована неправительственными организациями. Участники акции собрались в четырех точках города и прошли маршем до площади Европы.

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#грузия
#иностранный агент
#закон
#протесты
#акции
#митинг
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На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны
Депутат Рады Кучеренко: назначение Белоусова министром обороны трагично
13 мая 2024, 05:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

Депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко прокомментировал в Facebook* предложение президента России Владимира Путина назначить вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны.
Комментируя оценку украинского экономиста Алексея Куща, назвавшего назначение Белоусова «очень плохой новостью», Кучеренко назвал такое решение трагическим для всей страны.

Российский лидер Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#минобороны рф
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Сепаратисты допустили создание коалиционного правительства в Каталонии
Экс-глава Каталонии Пучдемон допустил формирование сепаратистского правительства
13 мая 2024, 05:13

Фото: РИА Новости/Джорди Бойшареу

Бывший глава Каталонии и лидер политической партии Junts per Catalunya Карлес Пучдемон допустил формирование коалиционного правительства представителями партий, поддерживающих независимость региона, сообщает РИА Новости.
«Мы в состоянии создать прочное правительство, подчиняющееся исключительно каталонцам», – отметил политик.

Пучдемон добавил, что в ближайшие часы его партия сосредоточится на формировании слаженного правительства с хорошим руководством в парламенте, чтобы избежать повторения выборов. Пучдемон считает, что перспектива выборов – плохая новость для страны.

После подсчета 99,4 процента голосов в 135-местном парламенте лидирует Социалистическая партия Каталонии, выступающая за единство Испании. Партия получила 42 места.

Выступающие за независимость автономного сообщества Junts Per Catalunya и «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) получили 35 и 20 мест соответственно. У Правой народной партии 15 мест, а у ультраправой Vox – 11.

Согласно результатам выборов, ни одна из партий не получила достаточно мест, чтобы выдвинуть единого кандидата на пост президента. Теперь начнутся переговоры о создании коалиции.

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Стало известно о планах Польши укрепить пограничное заграждение с Белоруссией
#выборы
#парламент
#кандидаты
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Стало известно о планах Польши укрепить пограничное заграждение с Белоруссией
Польша выделит $375 млн на укрепление заграждения на границе с Белоруссией
13 мая 2024, 01:40

Фото: iStock/kodda

Польша планирует выделить более 375 миллионов долларов на укрепление заграждения на границе с Беларусью, построенного в 2022 году, сообщил телеканал TVN24 со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика.
«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 миллиарда злотых (порядка 375 миллионов долларов – прим. «Радио 1»), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», – отметил он.

Томчик добавил, что проектом по укреплению забора занимается команда польских инженеров и сотрудников технологического университета Силезии. По его мнению, после укрепления заграждение станет «непроходимым», хотя изначально оно было временным решением.

В сентябре 2023 года польские власти объявили тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией. Длина заграждения, который оснащен электронной системой слежения, составил 172 километра.

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#польша
#белоруссия
#граница
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