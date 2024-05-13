В Великобритании прокомментировали «демонстрацию» силы в адрес Путина

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«Демонстрацией силы» в адрес президента РФ Владимира Путина назвало издание The Daily Mail учения НАТО в Эстонии с участием парашютистов из Великобритании, однако большинство читателей эта статья рассмешила.
В статье утверждается, что 82 британских и 60 американских военных десантировались с трех самолетов C-17 в ходе учений. Некоторые пользователи предложили им «лопать резиновые лодки», на которых мигранты приплывают в Британию.
Другие с иронией отметили, что русские должны быть очень обеспокоены таким большим количеством солдат. Другие пользователи с иронией добавили, что это почти половина всех вооруженных сил Великобритании.
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