В Великобритании прокомментировали возможное одобрение ударов Storm Shadow по России

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Одобрение ударов американскими ракетами ATACMS по цели в глубине российской территории не означает разрешение на использование британской ракеты Storm Shadow, как сообщает Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
Как отмечают журналисты, оба случая рассматриваются отдельно, поскольку технические характеристики этих ракет различны. Соединенные Штаты могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS.
Издание отметило: британские власти пытаются надавить на США, чтобы они дали Вашингтону зеленый свет на использование Storm Shadow вглубь российской территории.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Издание отметило: британские власти пытаются надавить на США, чтобы они дали Вашингтону зеленый свет на использование Storm Shadow вглубь российской территории.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов