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В Великобритании прокомментировали возможное одобрение ударов Storm Shadow по России

Фото: iStock/nevenmn

Фото: iStock/nevenmn

Одобрение ударов американскими ракетами ATACMS по цели в глубине российской территории не означает разрешение на использование британской ракеты Storm Shadow, как сообщает Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
Как отмечают журналисты, оба случая рассматриваются отдельно, поскольку технические характеристики этих ракет различны. Соединенные Штаты могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS.

Издание отметило: британские власти пытаются надавить на США, чтобы они дали Вашингтону зеленый свет на использование Storm Shadow вглубь российской территории.



Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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В Конгрессе США высказались о влиянии решения об ударах вглубь РФ на украинский конфликт
Конгресс США: решение об ударах по РФ не переломит конфликт на Украине
18 ноября 2024, 02:08

Фото: istockphoto/Alejo Vazquez

Решение президента США Джо Байдена разрешить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России не станет поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники радиостанции NPR в Конгрессе США.
По словам источников, решение Байдена не окажет существенного влияния на конфликт между Россией и Украиной. В то же время NPR заявило, что запасы ракет этого типа на Украине ограничены, поскольку они уже использовались ранее.

Владимир Зеленский призвал позволить войскам страны нанести удары вглубь России, что, по его словам, является частью плана победы Украины, который он представил своим партнерам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
#конгресс сша
#россия
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Сын Трампа заявил о желании ВПК США начать третью мировую войну
Сын Трампа: ВПК США хочет начать третью мировую войну до прихода отца к власти
18 ноября 2024, 01:41

Фото: istockphoto.com/ru/allanswart

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США желает время развязать третью мировую войну, прежде чем Дональд Трамп займет пост президента, заявил на своей странице в социальной сети X Дональд Трамп-младший.
«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни», – написал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#украина
#сша
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Минобороны ФРГ сообщило о неспособности Taurus изменить ситуацию на Украине
18 ноября 2024, 01:29

Фото: iStock/vadimrysev

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Киеву не может изменить ситуацию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ARD.
По его словам, есть вещи, о которых нельзя говорить публично.

«Taurus не изменили бы ситуацию», – заявил глава Минобороны.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине дальнобойные крылатые ракеты.

В ответ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил ему о судьбе нацистской Германии.

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#совет федерации
#германия
#фрг
#ракета
#украина
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Кадыров рассказал об отправке добровольцев в зону СВО
18 ноября 2024, 01:09

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Чеченская Республика направила еще одну группу добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что добровольцы обладают всеми навыками и возможностями, необходимыми для эффективного выполнения оперативных боевых задач. По словам Кадырова, добровольцы отправились на фронт из международного аэропорта Грозного, названного в честь героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«По прибытии на место дислокации добровольцы вступят в легендарный спецназ "Ахмат" и приступят к полноценному несению службы», – написал глава Чечни

29 октября БПЛА ВСУ атаковали Российский университет спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. После этого Рамзан Кадыров попросил чаще посылать чеченских добровольцев на СВО. По его словам, самолеты с добровольцами следует отправлять на фронт каждый день, а не раз в неделю, как сейчас.

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#рамзан кадыров
#чечня
#бпла
#всу
#сво
#добровольцы
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Байден отказался комментировать разрешение бить по России
18 ноября 2024, 00:57

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о разрешении атаковать американским дальнобойным оружием российские территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», – говорится в заявлении пресс-пула.

Ранее представители команды Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, допустили, что новая администрация может пересмотреть решение Байдена.

До этого газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#дональд трамп
#сша
#джозеф байден
#украина
#россия
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Маск высказался о разрешении США бить ATACMS по России
Маск о разрешении бить ATACMS по России: либералы любят войну
18 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/rarrarorro

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение властей США разрешить Киеву атаковать вглубь РФ с помощью оружия дальнего действия. Об этом он написал в социальной сети X.
Он прокомментировал пост пользователя, который заявил, что «либералы любят войну».

«Правда», – подчеркнул бизнесмен.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#илон маск
#джозеф байден
#украина
#сша
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В команде Трампа прокомментировали решение Байдена об ударах по России
В команде Трампа допустили пересмотр решения Байдена об ударах вглубь РФ
18 ноября 2024, 00:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена о нанесении ударов американским оружием вглубь российской территории. Об этом ТАСС заявили представители переходной команды Трампа.
«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — заявил представитель команды Трампа, отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли администрация Трампа разрешение Байдена наносить удары вглубь территории России при помощи американских тактических баллистических ракет ATACMS.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#украина
#россия
#сша
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Зеленский оценил разрешение ВСУ бить вглубь России
Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью плана Украины
18 ноября 2024, 00:03

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский оценил разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Он упомянул об этом в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», – заявил украинский лидер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сша
#украина
#джозеф байден
#владимир зеленский
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Разрешение на удары ракетами США по России назвали беспрецедентным шагом
Джабаров: разрешение на удары ракетами США по РФ ведет к третьей мировой войне
17 ноября 2024, 23:57

Фото:iStock/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение наносить удары американскими ракетами вглубь России является беспрецедентным шагом. Его слова цитирует ТАСС.
«Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», – подчеркнул он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#сша
#совет федерации
#джозеф байден
#россия
#курская область
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