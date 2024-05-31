Стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, направленная на защиту «каждого метра», позволяет России успешно использовать истощать силы противника, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
«На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского», – объяснил он.
Меркурис также отметил, что ВСУ держат свои войска в местах, где они не играют реальной стратегической роли.
По его словам, российские бойцы это поняли и адаптировали свою тактику и «играют» таким образом, что учитывают ошибки противника.
Ранее Меркурис сообщил, что ВСУ попали в засаду сразу на 2 направлениях: в городах Волчанск и Часов Яр. По словам эксперта, украинские бойцы в Волчанске оказались в ловушке, их пути снабжения были отрезаны.
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Александр Климов