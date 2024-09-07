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В Великобритании рассказали о сокрушительном ударе для Украины

Spectator: потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Киева
07 сентября 2024, 02:29
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Потеря Красноармейска (украинское название – Покровск) станет серьезным ударом для Украины, написал недавно посетивший город журналист и кинорежиссер Джордж Льюэллин в британском еженедельнике The Spectator.
По данным издания, это может привести к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Автор статьи отмечает, что населенный пункт является важным логистическим центром, где пересекаются железные и автомобильные дороги. Он снабжает другие города и поселки на линии фронта и имеет стратегическое значение для обеих сторон.

«Для России он во многих отношениях – ключ к остальной части Донбасса. Если ей удастся отбить у Украины Покровск, то велика вероятность того, что за ним последует и весь регион», – отметил автор.



Ранее издание Responsible Statecraft писало, что российские войска могут вскоре прорвать весь южный фронт ВСУ в Донецкой народной республике.

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Цифровой реестр воинского учета предложили передать Министерству обороны РФ
07 сентября 2024, 01:48

Фото: istockphoto / zim286

Единый цифровой военный реестр предлагается передать в ведение Министерства обороны, сообщает проект документа, опубликованный на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно опубликованному документу, изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ для реализации реестра воинского учета. Документ изменяет процесс передачи военного реестра из Минцифры в Минобороны.

Причиной этого, как заявили в оборонном ведомстве, является необходимость создания учреждения, отвечающего за техническую часть развития реестра, под руководством его функционального заказчика – Министерства обороны.

При этом для граждан и военных комиссариатов ничего не меняется.

Ранее сообщалось, что весенний призыв 2024 года – последний «нецифровой призыв» в России.

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#армия
#военком
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Генпрокуратура призвала изъять имущество главы департамента Минэкономразвития Храновского
07 сентября 2024, 01:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Генеральная прокуратура потребовала конфисковать имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Министерства экономического развития (МЭР) РФ Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупции, информирует РИА Новости.
Как отметили в Кунцевском суде Москвы, суд удовлетворил требование заместителя генерального прокурора РФ об обращении имущества в доход государства. Согласно сообщению, надзор за расследованием дела в отношении Храновского осуществляла Генпрокуратура. В ведомстве добавили, что чиновник не соблюдал антикоррупционное законодательство.

«Иск принят к производству», – отметили в суде.

Подсудимый Храновский обвиняется по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По версии следствия, глава департамента знал, что ООО «Кавмининтер» разрабатывает сооружения со скважинами на территории Минеральных Вод, но не указало компанию в качестве недропользователя в документах, представленных в Минфин.

В результате лицензия была аннулирована, «Кавмининтер» обанкротилось и прекратилл добычу минеральной воды, а бюджет потерял ноги

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ раскрыли группу рейдеров среди чиновников Минэкономразвития.

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#минэкономразвития
#чиновники
#генпрокуратура
#имущество
#коррупция
#ставропольский край
#задержание
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В Иране высказались о поставках оружия сторонам украинского конфликта
07 сентября 2024, 01:17

Фото: iStock/Rainer Puster

Постпредство Ирана при ООН заявило, что не поставляет оружие сторонам конфликта, в том числе и на Украине. Об этом информирует информационное агентство ТАСС.
Дипломатические сотрудники отметили, что позиция Ирана по украинскому конфликту не изменилась. Тегеран воздерживается от участия в подобных акциях и призывает другие страны прекратить поставки военной техники.

«Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня», — говорится в публикации.

Ранее Иран уже обвинял Запад в эскалации украинского конфликта путем предоставления оружия. С заявлением выступил министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян.

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#иран
#украина
#оружие
#поставки
#мид
#дипломат
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На Украине стала известна стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации
07 сентября 2024, 00:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

«Белый билет» (военный билет, подтверждающий освобождение от военной службы по состоянию здоровья) приобретаются за 37 тысяч долларов США (около 3,34 миллиона рублей), чтобы получить отсрочку от мобилизации на Украине. О таких расходах рассказал депутат Александр Юрченко в программе «Ранок.LIVE».
Он сослался на данные опроса о коррупции среди военных комиссаров в Киевской области.

«Мы постоянно слышим: там военкомат купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят 37 тысяч долларов, чтобы получить "белый билет"», – заявил парламентарий.

Как отмечает «Страна.ua», в 2023 году, до усиления закона о мобилизации, получить отсрочку стоило от пяти до десяти тысяч долларов США.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), нарушающие закон, практически не преследуются.

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#верховная рада
#депутат
#коррупция
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Во Франции высказались о результата вторжения ВСУ в Курскую область
Le Monde: вторжение ВСУ в Курскую область не принесло Киеву желаемого результата
06 сентября 2024, 23:46

Фото: istock/SimonLukas

Нападение на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Так оценила действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) французская газета Le Monde.
«Наступление не дало Киеву желаемого результата: не возникло эффекта преодоления "красной линии", что могло бы позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по глубине российской территории», – сообщается в статье.

Автор публикации отметил, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на подобные удары, опасаясь эскалации напряженности. В то же время Киев сталкивается с необходимостью продемонстрировать политический успех после вторжения в Курскую область, что затруднено из-за серьезной нехватки личного состава ВСУ и сложной обстановки в Донбассе.

По данным издания, попытки вынудить Москву перебросить войска с востока Украины под Курск не увенчались успехом. Российские войска продолжают продвигаться к городу Покровск в Донецкой народной республике (ДНР), который является важной стратегической базой.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев уволит командующего ВСУ Александра Сырского за его провалы в Курской области.

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#всу
#александр сырский
#франция
#донбасс
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Такер Карлсон рассказал о действиях США против российских СМИ
Такер Карлсон: США глушат критику Байдена действиями против российских СМИ
06 сентября 2024, 23:32

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Журналист Такер Карлсон предположил, почему администрация президента США Джо Байдена принимает меры против российских СМИ. Запись выступления Карлсона, который рассуждал на эту тему в ходе мероприятии в Калифорнии, опубликовали в социальной сети X.
Карлсон описал действия США против российских СМИ и предположил, что таким образом власти подавляют критику в адрес администрации Байдена.

«По сути, Минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено», – высказался он.

Журналист добавил, что был шокирован поведением «гротескного министерства», который в рамках преследования двух иностранцев назвало имена троих консервативных подкастеров, указав на их связи с иностранными государствами.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#такер карлсон
#джозеф байден
#сша
#сми
#россия
#маргарита симоньян
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Великобритания продлила программу обучения солдат ВСУ
Минобороны Британии продлило программу обучения солдат ВСУ Interflex
06 сентября 2024, 23:32

Фото: iStock/YakubovAlim

Министерство обороны Великобритании объявило о продлении программы подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Interflex до конца 2025 года, информирует РИА Новости.
«Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году», – сообщило ведомство, подчеркнув, что подготовка украинских бойцов продлится до конца 2025 года.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, вступивший в должность в июле, заявил, что, несмотря на текущие проблемы в стране, поддержка Киева является «приоритетом номер один» и что он хочет быть «мистером Украина».

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#украина
#великобритания
#всу
#обучение
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Экс-кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ
06 сентября 2024, 23:27

Фото: iStock/dusanpetkovic

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не верит обвинениям американских властей в адрес российских СМИ. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети X.
«На самом деле я не покупаю то, что они пытаются продать», – заявил политик.

Он добавил, что подобные заявления звучали и во время предыдущих избирательных кампаний в США, но не были подтверждены.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#сша
#маргарита симоньян
#санкции
#такер карлсон
#россия
#выборы
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В США заявили о росте активности России возле подводных коммуникаций
CNN: США опасаются диверсии России и повреждения ею подводных коммуникаций
06 сентября 2024, 23:21

Фото: iStock/rarrarorro

Американские чиновники якобы фиксируют возросшую активность России вблизи международных подводных коммуникаций и обеспокоены намеренным Москвы нанести повреждения, сообщили телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве США.
Автор публикации не приводит никаких доказательств того, что Россия предпринимает подобные действия.

«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», – сообщается в статье.

Источник указывает на данные о российских судах, патрулирующих вблизи «критически важной морской инфраструктуры».

Ранее Соединенные Штаты заявили, что Россия предпринимает попытки саботажа в ряде стран НАТО и что частота таких попыток в последнее время возросла.

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#корабль
#россия
#сша
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