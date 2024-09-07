В Великобритании рассказали о сокрушительном ударе для Украины

«Белый билет» (военный билет, подтверждающий освобождение от военной службы по состоянию здоровья) приобретаются за 37 тысяч долларов США (около 3,34 миллиона рублей), чтобы получить отсрочку от мобилизации на Украине. О таких расходах рассказал депутат Александр Юрченко в программе «Ранок.LIVE».