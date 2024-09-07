Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Потеря Красноармейска (украинское название – Покровск) станет серьезным ударом для Украины, написал недавно посетивший город журналист и кинорежиссер Джордж Льюэллин в британском еженедельнике The Spectator.
По данным издания, это может привести к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Автор статьи отмечает, что населенный пункт является важным логистическим центром, где пересекаются железные и автомобильные дороги. Он снабжает другие города и поселки на линии фронта и имеет стратегическое значение для обеих сторон.
Ранее издание Responsible Statecraft писало, что российские войска могут вскоре прорвать весь южный фронт ВСУ в Донецкой народной республике.
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«Для России он во многих отношениях – ключ к остальной части Донбасса. Если ей удастся отбить у Украины Покровск, то велика вероятность того, что за ним последует и весь регион», – отметил автор.
Ранее издание Responsible Statecraft писало, что российские войска могут вскоре прорвать весь южный фронт ВСУ в Донецкой народной республике.
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Александр Климов