На Украине машина с ТЦК несколько раз сбила человека и скрылась

08 ноября 2025, 22:51

В Виннице машина с ТЦК несколько раз сбила человека и скрылась

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата несколько раз наехал на мужчину, который блокировал проезд, пока другие пытались вытащить из машины мобилизованного. Об этом пишут украинские СМИ.