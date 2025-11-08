На Украине машина с ТЦК несколько раз сбила человека и скрылась
В Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата несколько раз наехал на мужчину, который блокировал проезд, пока другие пытались вытащить из машины мобилизованного. Об этом пишут украинские СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как несколько людей тянут человека из автомобиля, а уезжающая машина дважды сбивает одного из жителей, пытавшегося её остановить.
Ранее сообщалось, что мобилизованный сорвался с пятого этажа при побеге из украинского военкомата. Уточнялось, что все случилось в Тернополе.
Республиканские журналисты утверждали, что в момент побега пострадавший якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
