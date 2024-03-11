В Госдуме допустили гибель военнослужащих США при уточнении ЗРК Patriot в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Крымский депутат Михаил Шеремет допустил, что при уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР) могли погибнуть американские военнослужащие, сообщает РИА Новости.
Депутат отметил, что комплекс представляет собой технически сложное сооружение, включающее в себя не только пусковую установку, но и многофункциональный радар.
Белый дом и Пентагон заявили, что американские войска не принимали участия в конфликте, но для его поддержания Соединенные Штаты молчаливо согласились отправить военных на Украину.
Шеремет отметил, что если гибель американских военнослужащих подтвердится, это будет на совести президента Джо Байдена.
Ранее, 9 марта, российская артиллерия уничтожила два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot в ходе ракетного удара из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
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Белый дом и Пентагон заявили, что американские войска не принимали участия в конфликте, но для его поддержания Соединенные Штаты молчаливо согласились отправить военных на Украину.
Ранее, 9 марта, российская артиллерия уничтожила два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot в ходе ракетного удара из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
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Александр Климов