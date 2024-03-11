Более 30 офицеров НАТО уничтожены с комплексом Patriot в ДНР

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Названы потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР. Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, число погибших более 30 человек. Об этом пишет «МК».
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила сразу две пусковых установки зенитного ракетного комплекса Patriot, которые находились менее чем в 40 километрах от линии фронта.
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