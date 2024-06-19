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Переговоры с Россией неизбежны для Украины и в конечном счете она может быть разделена, сообщает лидер реформистской партии Великобритании Найджел Фарадж издательству Daily Mail.
Политик заявил, что у России есть все средства для ведения боевых действий. Конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Запад спонсирует Киев. Фарадж подчеркнул, что переговоры между сторонами возможно состоятся при победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. В таком случае Украине придется отказаться от утраченных территорий.
Данные заявления привели к окончательному расколу между реформистской партией и партией тори по вопросу отношения к конфликту на Украине, сообщает британская газета.
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«Мы могли бы финансировать Украину бесконечно, но сможет ли она выдержать столько военных потерь — вопрос открытый», — резюмирует он.
Данные заявления привели к окончательному расколу между реформистской партией и партией тори по вопросу отношения к конфликту на Украине, сообщает британская газета.
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Олег Дикий