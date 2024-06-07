Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Земля залита русской кровью»: В РФ объяснили Макрону, почему переговоры сейчас невозможны

«Земля залита русской кровью»: В РФ объяснили Макрону, почему переговоры сейчас невозможны

Военэксперт Баранец: переговоры с ВСУ будут только на условиях России
07 июня 2024, 14:27
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон. По его заявлению, «мир не может означать капитуляцию Украины».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» назвал такое заявление президента Франции огромной глупостью.

«Макрон сморозил огромную глупость, что переговоры, если будут, то на условиях Украины. Я отвечу ему русской глупостью: если переговоры когда-то и будут, то только на условиях России. Вот так, Макрон, и кушай теперь собственную глупость. О переговорах ведет речь страна, которая проигрывает, которая вымаливает мира. Россия не принадлежит к такой стране. Мы не вымаливаем мира. Мы просто даем сигнал, что мы не против переговоров, а на каких условиях, это мы будем диктовать», — отметил военный обозреватель.



Несмотря на все предположения, эксперт отметил, что не видит возможности таких переговоров и считает их неуместными в текущей обстановке.
«Какие могут быть переговоры, если Зеленский создал указ, запрещающий вести любые переговоры? Какие могут быть переговоры, если у нас ДНР И ЛНР не полностью освобождены, если у нас Запорожская и Херсонская области по половине контролируются. У нас впереди не решено, пойдем ли мы на Одессу или на Николаев. Какие переговоры? Это что за огрызки мы будем вести? Мы украинскую землю уже на полтора метра русской кровью полили за время СВО. Переговоры, о которых говорит Макрон, это повод для слабых. Мы себя таковыми не чувствуем», — заявил специалист.

По словам полковника в отставке, Россия давно дала базу для переговоров, которая определяет и безъядерный статус, присутствие иностранных баз, количество войск и силовых структур.

«Если бы Киев это принял, он бы не понес такие потери. Мы от таких пунктов не отказываемся. У нас слишком много дел на Украине, мы никогда себе этого не позволим. Сейчас не время для компромиссов. Нам нужно создать буферную зону и спасать Белгородскую область, нам нужно решать вопрос с Харьковом. Переговоры — это в картофельных рядах на рынке, где бабушки могут обсуждать, за сколько им картошку продавать», — сказал собеседник.

Виктор Баранец уверен, что, если и стоит выдвигать гипотезы о переговорах, то только на условиях России.

Читайте также:

Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами

Макрон прокомментировал задержание гражданина Франции в Москве

Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
#россия
#днр
#лнр
#сво
#зеленский
#макрон
#киев
#виктор баранец
#николаев
#переговоры
Военный психоз: Орбан сделал жёсткое заявление об отправке войск Запада на Украину
Орбан: если Запад говорит об отправке войск на Украину, это вопрос решён
07 июня 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Если Запад говорит о возможной отправке своих войск на помощь Киеву, значит, этот вопрос уже решён. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Это не угрозы, это уже факты. Когда вы (журналисты. — ред.) сообщаете о чем-то, как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины», — заявил Орбан.

Ранее французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.

Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.

Читайте также:

Запад ищет повод для ввода своих войск на Украину

Вернутся в гробах: В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО

Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправки войск на Украину
#конфликт
#журналисты
#мид
#игра
#нато
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: ВС РФ освободили Парасковиевку в ДНР
07 июня 2024, 15:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ.

Помимо этого, противник потерял до 2835 военнослужащих, 29 автомобилей, 14 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области

Российские военные освободили Архангельское в ДНР
#владимир путин
#президент
#операции
#лидер
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Шурыгин допустил появление иностранных наёмников для Mirage
07 июня 2024, 15:03

Фото: iStock/TebNad

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что после передачи Францией Украине модернизированных многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 для их управления могут найти и привлечь иностранных наёмников.
«Истребители, достаточно сложные в эксплуатации, как любая французская техника, требуют очень высокого качества подготовки. Скорее всего, в этом случае вполне возможно, что французы могут попытаться найти для этих истребителей лётчиков среди тех стран, которые эти истребители когда-то эксплуатировали. Условно говоря, наёмников», — пояснил в беседе с RT Шурыгин.

Тем не менее потери украинской армии, в том числе западных вооружений, отмечает и пресса Запада. Как передают argumenti.ru, например, ресурс The Eurasian Times отмечает вопиющие показатели потерь на Украине танков, переданных западными странами.

Ранее сообщалось, что российский танк под Харьковом выдержал четыре попадания FPV-дронов. После этого экипаж метким огнём уничтожил группу боевиков ВСУ.

Читайте также:

Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом

Ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный ракетный удар по Украине

28 украинских беспилотников атаковали территорию РФ минувшей ночью
#техника
#всу
#вс рф
#танк
#удар
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, каким оружием ВСУ ударили по Луганску
Минобороны РФ: Украина применила ракеты ATACMS для удара по Луганску
07 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/Binnerstam

Украина ударила по Луганску дальнобойными американскими ракетами ATACMS, всего было выпущено пять ракет, из которых четыре удалось сбить. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.

При этом уточняется, что российские системы ПВО сбили четыре из пяти выпущенных ракет. Последняя повредила два многоквартирных дома. В результате вражеской атаки, предварительно, пострадали не менее 20 человек, в том числе дети.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подъезд жилого дома в Луганске обрушился после ракетного удара ВСУ. По данным МЧС, три человека погибли, семерых удалось спасти из-под завалов после ракетного удара ВСУ.

По данным военкора Евгения Поддубного, три человека погибли и 35 ранены, включая троих детей. Таковы предварительные данные последствий ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Луганска.

Читайте также:

Марочко: В Луганске после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома

Украина уже начала бить американским оружием по России

Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по РФ
#сша
#преступление
#дети
#человек
#дома
#вооружения
#удар
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мелкодушно и провокационно»: Военэксперт высказался о мольбах Зеленского к союзникам
Военэксперт Баранец: Зеленский упрашивает Запад о военной помощи
07 июня 2024, 13:32

Фото: РИА Новости/Стрингер

Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны. «Я надеюсь на это», — сказал Зеленский, когда речь зашла о «высадке союзников на Украине», сообщает РИА Новости.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сообщил, что среди «союзников» нет единства, потому подобные высказывания Зеленского считаются неоправданно провокационными.

«Во-первых, среди союзников нет единства. В НАТО 32 страны и только 13, допустим, согласились использовать ракеты дальнего действия, а во-вторых, у них нет единства в вопросе, надо ли направлять воинские контингенты на Украину. Даже Байден открытым текстом вчера щёлкнул по носу Макрона, сказав, что он не поддерживает идею о вводе иностранных военных контингентов на Украину», — сказал эксперт.

Собеседник добавил, что некоторые страны все же могут отважиться на это, например, Франция, Польша и Прибалтика, а остальные, по словам эксперта, будут «выжидать».

Военный обозреватель уверен, что слова Зеленского о «высадке союзников на Украине» являются обычным призывом о военной помощи.

«Это фраза Зеленского мелкодушно провокационная, это фактически призыв о военной помощи. Это такая фигура речи, под которой стоит вся бедная фигура Зеленского, который никак не может упросить иностранные войска прибежать на Украину и победить Россию. Это еще одно доказательство, что Украина проигрывает, что её армия не может справиться с Россией», — добавил Виктор Баранец.

Читайте также:

Штурм Часов Яра, битва за Волчанск и уничтожение ВСУ в Работино: Последние новости СВО

Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами

Франция подтвердила отказ приглашать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии
#франция
#армия
#призыв
#украина
#польша
#нато
#всу
#ракеты
#виктор баранец
#байден
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WP: в Киеве усугубилась ситуация с отключением электричества
07 июня 2024, 13:08

Фото:istockphoto/MushroomsArtSeven

Ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась после ударов российских войск по энергетическим объектам Украины. Об этом написали журналисты американского издания The Washington Post (WP).
«Отключения начались в понедельник и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день», – говорится в материале.

Также в статье WP сказано, что в некоторых частях Киева дела настолько плохи, что не работают даже светофоры, без электроэнергии находятся целые районы. Электричество доступно лишь несколько часов за день.

Авторы публикации добавили, что отключения света разделили киевлян на «имущих» и «неимущих», причем жильцы так называемых элитных домов оказались в категории последних.

Читайте также:

Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона

Киев намерен взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС

FT: Киев остался недоволен идеей НАТО о выделении 100 миллиардов долларов
#мир
#россия
#украина
#киев
#электричество
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: В Луганске после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома
07 июня 2024, 12:30

Фото: istockphoto/RamonCast

Подъезд жилого дома в Луганске обрушился после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Под завалами находятся люди, сообщает ТАСС. По предварительным данным, украинские военные выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS американского производства. В результате массового артиллерийского удара как минимум три человека погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Очевидцы рассказали, что попали в жилую пятиэтажку, 16-этажный дом и аптеку в восточной части города. В Луганске частично не работает связь. В отдельных районах также нарушено электроснабжение. На места выехали специалисты экстренных служб, пожарные и спасатели.

Читайте также:

Опубликованы кадры перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP

ВСУ нанесли повторный удар по Луганску

ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска
#спасатели
#военные
#дом
#пожарные
#специалисты
#люди
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штурм Часов Яра, битва за Волчанск и уничтожение ВСУ в Работино: Последние новости СВО
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
07 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/Александр Мельников

Российские бойцы пробиваются в Часов Яр и Волчанск, а также продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации, освободив село Ивановка на Купянском направлении. Тем временем в ночь на 7 июня ВКС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на утро 7 июня 2024 года приводит редакция «Радио 1».


ВС РФ нанесли массированный удар по Украине


Минувшей ночью армия России нанесла по военным объектам на Украине мощный комбинированный удар. Telegram-канал «Два майора» уточнил, что в первой половине ночи на территории Украины активно действовали порядка 100 БПЛА «Герань». После этого было применено ракетное вооружение со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Известно, что взрывы звучали на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске (Ильичёвске) и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.

Так в районе Черноморска была поражена радиолокационная станция и крупный ангар с техникой ВСУ. А в Киевской области после российской атаки загорелся объект инфраструктуры. Его тушат уже более шести часов. Для этого привлекли пожарный поезд.

Харьковское направление


Обстановка на харьковском участке фронта продолжает оставаться напряжённой, однако контролируемой российскими силами. ВС РФ прекратили быстрое наступление и перешли в активную оборону. ВСУ не оставляют попыток контратаковать, однако все эти действия успешно пресекаются российскими бойцами. Российская авиация, артиллерия и FPV-дроны уничтожают блиндажи и места укреплений противника, а также живую силу ВСУ.

В Волчанске идут тяжелые бои за территорию Агрегатного завода. ВСУ перебрасывают в район города мобилизованных, которые стараются быстро сдаться в российский плен. Однако там присутствует множество элитных отрядов украинской армии.

При этом «Два майора» пишут, что российские штурмовики смогли занять господствующие высоты в лесном массиве западнее села Зеленое. Однако враг предпринимает попытки контратаковать.

Купянское направление


По данным украинского военного паблика Deep State, российские войска взяли под свой контроль село Ивановка. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало. Оно находится к юго-востоку от Купянска возле трассы, которая ведет в город. Российские военкоры сообщают, что подразделения ВС РФ закрепились севернее Ивановки на участке шириной до двух км и на глубину до одного км. Таким образом, за последние недели образовались выступы фронта у Ивановки, западнее Кисловки, в районе Табаевки и Берестового.

Запорожское направление


Здесь армия России продолжает уничтожать позиции ВСУ севернее Работино, западнее Нестерянки, а также в Пятихатках, где работают расчеты тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Утром 7 июня противник начал активно обстреливать российские позиции артиллерией с применением кассетных боеприпасов. При этом российские бойцы наносят удары по подразделениям ВСУ из пушек 2А65 «Мста-Б». На один удар ВСУ приходится два российских, утверждают «Два майора».

Часовоярское направление


Российские штурмовики при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Одновременно с этим армия России пытается улучшить свои позиции с флангов. Утром 7 июня украинские боевики сообщили об ухудшении остановки в городе.

Тем временем украинские боевики обнаружили, что российские бойцы для скрытного передвижения вдоль канала Северский Донец — Донбасс используют огромную надземную трубу, чтобы выйти из южной части лесного массива в район микрорайона «Канал». В Часов Яре ВСУ несут большие потери, а армия России уничтожает всё новые резервы украинских боевиков.

Донецкое направление


Армия России приближается к Константиновке. Тем временем в Парасковиевке продолжается зачистка западных окраин от остатков подразделений ВСУ. То же самое происходит в Георгиевке.

Российские бойцы продвигаются к центру Красногоровки, ведут бои на подступах к Карловке, где уже есть тактические успехи. Также зафиксировано небольшое продвижение в районе Яснобродовки со стороны Уманского. Тяжёлые бои идут западнее Авдеевки в районе Сокола и на окраинах Новоалександровки.

Краснолиманское направление


ВС РФ сумели преодолеть реку Сухая Плотва и уже приступили к зачистке высот на востоке Раздоловки. Занятие данной высоты имеет важное стратегическое значение для выравнивания линии фронта и подготовки к штурму Северска. Предварительно, российские военные планируют подтянуть резервы по линии Переездное — Выемка и ликвидировать украинские укрепления для дальнейшего удара по селам Ивано-Дарьевка и Спорное.

Читайте также:

Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом

Стало известно о попытках ВСУ форсировать Днепр выше по течению

В Киевской области после ночной тревоги возник пожар на промышленном объекте
#военные
#армия
#бпла
#авиация
#контроль
#взрывы
#вооружение
#донбасс
#армия россии
#всу
#вс рф
#танк
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Голубев: ПВО отразила ракетную атаку со стороны ВСУ на Ростовскую область
07 июня 2024, 12:05

Фото: istockphoto/vadimrysev

Силами противовоздушной обороны зафиксирована ракетная атака с украинской стороны. На подлете к Ростовской области сбиты три ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
«Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются», – гласит публикация.

Ранее сообщалось, что российский танк уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области, выдержав при этом четыре попадания FPV-дронов. Украинские националисты укрывались в доме, по которому танковый экипаж ВС РФ произвел несколько выстрелов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, чтобы прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стало известно о попытках ВСУ форсировать Днепр выше по течению

Развозжаев раскрыл обстановку в Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ

ВСУ минируют Харьковскую область, несмотря на присутствие мирного населения
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#ростовская область
#пво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф