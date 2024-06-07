«Земля залита русской кровью»: В РФ объяснили Макрону, почему переговоры сейчас невозможны

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Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон. По его заявлению, «мир не может означать капитуляцию Украины».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» назвал такое заявление президента Франции огромной глупостью.
Несмотря на все предположения, эксперт отметил, что не видит возможности таких переговоров и считает их неуместными в текущей обстановке.
По словам полковника в отставке, Россия давно дала базу для переговоров, которая определяет и безъядерный статус, присутствие иностранных баз, количество войск и силовых структур.
Виктор Баранец уверен, что, если и стоит выдвигать гипотезы о переговорах, то только на условиях России.
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«Макрон сморозил огромную глупость, что переговоры, если будут, то на условиях Украины. Я отвечу ему русской глупостью: если переговоры когда-то и будут, то только на условиях России. Вот так, Макрон, и кушай теперь собственную глупость. О переговорах ведет речь страна, которая проигрывает, которая вымаливает мира. Россия не принадлежит к такой стране. Мы не вымаливаем мира. Мы просто даем сигнал, что мы не против переговоров, а на каких условиях, это мы будем диктовать», — отметил военный обозреватель.
Несмотря на все предположения, эксперт отметил, что не видит возможности таких переговоров и считает их неуместными в текущей обстановке.
«Какие могут быть переговоры, если Зеленский создал указ, запрещающий вести любые переговоры? Какие могут быть переговоры, если у нас ДНР И ЛНР не полностью освобождены, если у нас Запорожская и Херсонская области по половине контролируются. У нас впереди не решено, пойдем ли мы на Одессу или на Николаев. Какие переговоры? Это что за огрызки мы будем вести? Мы украинскую землю уже на полтора метра русской кровью полили за время СВО. Переговоры, о которых говорит Макрон, это повод для слабых. Мы себя таковыми не чувствуем», — заявил специалист.
По словам полковника в отставке, Россия давно дала базу для переговоров, которая определяет и безъядерный статус, присутствие иностранных баз, количество войск и силовых структур.
«Если бы Киев это принял, он бы не понес такие потери. Мы от таких пунктов не отказываемся. У нас слишком много дел на Украине, мы никогда себе этого не позволим. Сейчас не время для компромиссов. Нам нужно создать буферную зону и спасать Белгородскую область, нам нужно решать вопрос с Харьковом. Переговоры — это в картофельных рядах на рынке, где бабушки могут обсуждать, за сколько им картошку продавать», — сказал собеседник.
Виктор Баранец уверен, что, если и стоит выдвигать гипотезы о переговорах, то только на условиях России.
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Анастасия Бондарева