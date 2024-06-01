В Венгрии десятки тысяч человек вышли на «марш мира»

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Будапеште десятки тысяч человек вышли на «марш мира» против вовлечения Венгрии в российско-украинский конфликт и развязывания НАТО войны в Европе. Об этом пишет РИА Новости.
Один из организаторов демонстрации заявил, что лидеры европейских государств «горят военной лихорадкой», поэтому простые граждане должны выступить для остановки этого военного безумия.
Он заявил, что западные государства выделяют на Украину огромное количество денег и поставляют военную технику. А президент Франции Эммануэль Макрон вообще начал дебаты о возможности применения ядерного оружия.
Уточняется, что марш венгров в столице завершится на острове Маргит. Там перед участниками выступит премьер-министр страны Виктор Орбан.
Читайте также:
Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией
Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной
Венгрия никогда не отправит своих граждан «на чужую войну», заявил Орбан
Он заявил, что западные государства выделяют на Украину огромное количество денег и поставляют военную технику. А президент Франции Эммануэль Макрон вообще начал дебаты о возможности применения ядерного оружия.
Уточняется, что марш венгров в столице завершится на острове Маргит. Там перед участниками выступит премьер-министр страны Виктор Орбан.
Читайте также:
Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией
Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной
Венгрия никогда не отправит своих граждан «на чужую войну», заявил Орбан
Анастасия Чинкова