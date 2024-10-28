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Общественные организации в Венгрии, объединившиеся в движение «Форум мира», провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште против политики НАТО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Активисты передали посольству письмо, адресованное генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте. Его зачитал представитель организации «Венгерский круг мира» Ласло Петрашш в ходе проведения акции.
Из письма следует, что НАТО пытается осуществить военную эскалацию прежде всего в отношении России, что беспокоит не только Венгрию, но и всю Европу. Большинство венгров не поддерживают вводимые меры, которые могут привести к атакам вглубь территории России.
Также в письме на имя Рютте сказано, что альянс предпринимает шаги, которые могут подтолкнуть Венгрию к прямому столкновению с Россией, что негативно скажется на всём Европейском регионе.
Авторы письма подчеркнули, что политика НАТО прямо противоречит приверженности Будапешта миру, и призвали альянс делать шаги в сторону урегулирования украинского конфликта, а не по дальнейшей его эскалации.
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Из письма следует, что НАТО пытается осуществить военную эскалацию прежде всего в отношении России, что беспокоит не только Венгрию, но и всю Европу. Большинство венгров не поддерживают вводимые меры, которые могут привести к атакам вглубь территории России.
Также в письме на имя Рютте сказано, что альянс предпринимает шаги, которые могут подтолкнуть Венгрию к прямому столкновению с Россией, что негативно скажется на всём Европейском регионе.
Авторы письма подчеркнули, что политика НАТО прямо противоречит приверженности Будапешта миру, и призвали альянс делать шаги в сторону урегулирования украинского конфликта, а не по дальнейшей его эскалации.
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Анастасия Чинкова